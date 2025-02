Joao Fonseca trionfa a Buenos Aires e diventa uno dei 7 tennisti più giovani a vincere un torneo ATP

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Joao Fonseca ha vinto il torneo ATP 250 di Buenos Aires. È il primo titolo in carriera del brasiliano, che a 18 anni e sei mesi iscrive già il suo nome nell'albo d'oro di un torneo di tennis. Che Fonseca è pronto per bruciare le tappe e per raggiungere le vette del tennis è noto da tempo, ma ora con questo titolo riesce a ottenere anche un primato di precocità. Perché il giovane tennista a 18 anni e mezzo quasi spaccati ha vinto il primo titolo in carriera.

Fonseca batte Cerundolo e vince l'ATP Buenos Aires

Il torneo di Buenos Aires è un canonico appuntamento su terra rossa del mese di febbraio. Francisco Cerundolo, beniamino di casa, dopo aver battuto anche Zverev si è qualificato per la finale, ben sapendo di sfidare un ragazzo dal sicuro talento e dal grande futuro. Cerundolo ha perso in due set con Fonseca, che per due volte ha servito per il match e per due volte ha perso la battuta, ma è riuscito a imporsi comunque con il punteggio di 6-4 7-6. Da lunedì sarà nei primi 70, la scalata continua e continuerà nei prossimi mesi. Ma intanto il primo titolo è conquistato, il primo grande traguardo è stato raggiunto.

Fonseca tra i sette tennisti più giovani a vincere un titolo ATP

Joao Fonseca a nemmeno 18 anni e mezzo si è aggiudicato il primo titolo ATP della sua carriera e diventa così il settimo tennista più giovane dal 1990 (cioè da quando esiste tecnicamente l'ATP Tour) a vincere il primo titolo della carriera. Meglio di lui Lleyton Hewitt (che a 16 anni e 10 mesi vinse Adelaide nel 1998), Daniil Medvedev, Nishikori, Rafa Nadal (che a Sopot nel 2004 vinse il primo titolo), Carlos Alcaraz (Umago 2021) e Michael Chang. Fonseca si mette davanti a giocatori come Sampras, Federer, Djokovic e Sinner, che a 19 anni e 3 mesi vinse a Sofia (nel 2020) il primo titolo ATP della sua carriera.

