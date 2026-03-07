Jasmine Paolini vince a Indian Wells ma non ritrova il sorriso: “Devo tornare a divertirmi”

Jasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno del torneo di Indian Wells, dopo aver vinto però ha mostrato il suo stato d’animo tormentato: “Devo tornare a divertirmi. Mi piace giocare a tennis e devo ricordarmelo anche nei momenti più duri”.

Non solo Jannik Sinner, anche Jasmine Paolini nella notte è riuscita a vincere a Indian Wells. L'italiana ha battuto in rimonta Potapova e dopo la partita in modo lampante ha detto che ama il tennis, ma che soprattutto ora deve tornare a divertirsi sul campo. Negli ultimi giorni la campionessa azzurra ha messo fuori il suo stato d'animo, puntando il dito sui leoni da tastiera che l'hanno riempita di critiche dopo qualche risultato negativo di troppo.

Paolini al terzo turno di Indian Wells

Jasmine Paolini è la testa di serie numero 7 del torneo di Indian Wells, definito da anni come il ‘Quinto Slam'. La tennista italiana ha sconfitto Anastasia Potapova, che da quest'anno gioca per l'Austria dopo aver abbandonato la Russia. Vittoria bella in rimonta, dopo aver perso il tie-break ha chiuso 6-2 6-3.

Parlando con Sky Sport Paolini era contenta, ma ancora tesa e nell'intervista ha detto cose interessanti, che sottolineano il suo stato d'animo attuale: "Ero un po' tesa e nervosa, devo tornare a divertirmi. Mi piace giocare a tennis e devo ricordarmelo anche nei momenti più duri. Nel primo set un po' troppa negatività, nel secondo e nel terzo set ho lottato. Penso un match alla volta: sono contento di aver vinto la prima, spero di trovare continuità".

Lo sfogo di Jasmine prima di Indian Wells

Nei giorni scorsi sempre parlando a Sky, pur non perdendo il sorriso, che è un suo tratto distintivo, aveva detto: "Cercherò di tornare a esprimere il mio livello. Scendere in campo serena è sicuramente un obiettivo. Voglio entrare in campo senza troppi pensieri e cercare di divertirmi. Ovviamente devo concentrarmi sul mio tennis. Meglio star lontano dai social. Non tutti si rendono conto di cosa voglia dire, forse nemmeno io anni fa. Ci sono cose che possono far male, quindi cerco di starne il più lontana possibile in questo momento".