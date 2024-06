video suggerito

Jasmine Paolini commossa lancia un messaggio meraviglioso: “Sognate, è la cosa più importante” L’emozione è incontenibile per Jasmine Paolini: la tennista italiana ha raggiunto la finale del Roland Garros e subito dopo la vittoria dedica parole tenerissime a tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'emozione è forte, quasi incontenibile: Jasmine Paolini si è qualificata per la finale del Roland Garros dando seguito al dominio dell'Italia a Parigi, e alla fine della partita è arrivata davanti alle telecamere commossa e con un bellissimo messaggio da condividere con tutti. La sua è stata una vera e propria impresa che l'ha portata a entrare nella top 10 WTA, un traguardo che ha raggiunto senza neanche accorgersene dopo la vittoria ai quarti contro Elena Rybakina.

Questa volta però in ballo c'è molto di più perché la sfida contro la numero uno Iga Swiatek potrebbe valerle la vittoria del torneo, con il suo nome inciso per sempre nella storia. È un momento solenne, ma Paolini lo festeggia con tenerezza e tantissima commozione.

Il bellissimo messaggio di Paolini

Davanti alle telecamere è apparsa un po' impacciata e visibilmente emozionata: la tennista toscana non riusciva a togliersi il sorriso dal volto, ancora frastornata per la grande impresa compiuta contro la giovanissima Mirra Andreeva, superata con il punteggio di 6-3, 6-1. I suoi occhi nascondono tutto l'entusiasmo e l'incredulità per il raggiungimento della finale e al termine della partita il messaggio che vuole dedicare a tutti è meraviglioso.

Le sue espressioni tradiscono il turbine di emozioni che la travolge, ma le parole che vuole pronunciare sono chiare e nascondono un messaggio di speranza per tutti che va oltre il tennis: "L'ho imparato forse un po' troppo tardi rispetto a tanti altri giocatori, ma sognare è la cosa più importante nello sport e nella vita. Sono felice, ho sempre sognato questo momento e adesso non so cosa dire".

Paolini in finale, affronterà Swiatek

Ci sarà il tempo per poter festeggiare l'entrata in top 10 e anche i grandi risultati ottenuti al Roland Garros, ma adesso Paolini dovrà concentrarsi sulla finale di sabato dove sfiderà Swiatek. L'ostacolo Mirra Andreeva non era insormontabile, ma a Madrid la diciassettenne era riuscita a batterla: "Ero nervosa nel primo set, palla dopo palla mi sono rilassata, so che è dura essere rilassata in una partita del genere. Sono davvero felice di avere vinto questa partita. Non ho riguardato l’ultima partita contro di lei, ma l’avevo in testa, era un ricordo doloroso. Volevo scendere in campo e giocare meglio, colpire la palla e divertirmi e ha funzionato".

L'ultimo step sarà la finale di Parigi che potrebbe incoronarla campionessa nello scontro con la numero uno al mondo, una sfida entusiasmante e dall'alto tasso di difficoltà che potrebbe portare l?Italia a diventare l'assoluta dominatrice del grande slam francese.