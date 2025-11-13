Tennis
Jannik Sinner svela la canzone che ascolta prima di andare in campo per caricarsi a palla

Jannik Sinner svela la sua playlist: le canzoni con cui si dà la carica prima di scendere in campo.
A cura di Paolo Fiorenza
Gli avversari hanno imparato a non sottovalutare la carica agonistica di Jannik Sinner: quella maschera di apparente imperturbabilità del 24enne campione altoatesino non è altro che la "faccia da poker" (per usare una sua espressione) che mette su per non dare alcuna indicazione sui propri stati d'animo nei diversi momenti della partita. Ma Sinner in campo arriva bello infervorato, anche grazie a quello che ascolta abitualmente in spogliatoio prima che inizi il match: "Qual è la canzone che mi carica di più prima di andare in campo? Ultimamente ascolto ‘Power' di Kanye West".

‘Power' di Kanye West è la canzone con cui Jannik Sinner si carica prima delle partite

‘Power' è uno dei pezzi più iconici del rapper americano, uscito nel 2010 come singolo principale dal suo album ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy'. La canzone parla del potere, della fama e delle conseguenze che derivano dall'averne troppa. Kanye riflette sul suo successo, sulla pressione mediatica e sui momenti di crisi personale. È un pezzo molto potente e motivante, da cui trarre energia come fa Sinner prima di triturare i suoi avversari con la racchetta in mano.

Un’esultanza di Jannik Sinner durante il match vinto con Auger–Aliassime alle ATP Finals di Torino
Eminem e Coldplay sono anche presenti nella playlist del campione azzurro

Sinner pesca nel panorama del rap americano anche quando gli si chiede quale sia "il DJ, il rapper o la popstar che vorrebbe ascoltare live nello spogliatoio prima di andare in campo". Jannik risponde Eminem, "che comunque ti carica". "Però non tutti i giorni sono uguali, quindi a me piacciono anche tanto i Coldplay, per esempio. Quindi se devo scegliere tra loro due", aggiunge il numero due al mondo. È italiano invece il cantante con cui Jannik vorrebbe giocare a tennis: "Jovanotti, visto che siamo italiani, va bene".

Sinner svela il suo rituale pre partita, chi lo ascolta è incredulo: “Mi sveglio 40 minuti prima”

Intanto Sinner continua la sua marcia inarrestabile indoor: la vittoria su Zverev è la numero 28 consecutiva al coperto, domani contro Shelton (a qualificazione alle semifinali delle ATP Finals già acquisita) può fare 29. Se questi sono i risultati, Jannik farà bene a continuare a sparare a palla ‘Power' negli spogliatoi dell'Inalpi Arena di Torino…

Jannik Sinner
Notizie
Tennis
atp finals
Tennis
