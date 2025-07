Jannik Sinner è impressionante anche in allenamento: non sbaglia una volée a Monte Carlo

Jannik Sinner ha deciso di non giocare il torneo 1000 di Toronto, partito due settimane esatte dopo il trionfo di Wimbledon. Il numero 1 della classifica mondiale si sta allenando a Monte Carlo. Solito solidissimo allenamento per Sinner, che sta sgobbando sotto il sole e al caldo per prepararsi per il 1000 di Cincinnati e per gli US Open, tornei che ha vinto nella passata stagione Guardando un video dell'allenamento sbucato online si nota come Jannik sia implacabile anche nel gioco di rete, che è diventato un altro grandissimo punto di forza.

Jannik implacabile a rete

Il trionfo a Wimbledon è stato meraviglioso per Sinner che, dopo aver scritto una pagina personale divina l'ha scritta per tutto lo sport italiano, ha deciso di tirare un attimo il fiato. Qualche giorno di relax in famiglia, poi una breve vacanza e ora è di nuovo sul campo per allenarsi con Vagnozzi, con il preparatore Ferrara e uno sparring partner.

Un video sbucato online ha mostrato una trentina di secondi di allenamento di Jannik, che si è concentrato sul gioco di volo. E questo video va visto e rivisto un'altra volta almeno per contare quante volte il numero 1 ATP ha colpito nei pressi delle rete in modo impeccabile. Una sfilza di volée e nemmeno un errore. Praticamente perfetto. Uno spettacolo vederlo.

Sinner giocherà Cincinnati e US Open

Anche nel gioco di volo Jannik è cresciuto in questi ultimi anni in modo straordinario, quando è nei pressi della rete superarlo o trafiggerlo è quasi impossibile. Sinner rimarrà tutta la settimana nel Principato poi volerà direttamente a Cincinnati, dove dal 7 al 18 agosto si disputa il torneo 1000 che l'azzurro ha vinto lo scorso anno. Il suo esordio avverrà il 9 o il 10 agosto quando sarà impegnato nel match di secondo turno. Dopo Cincinnati sarà impegnato nel doppio misto degli US Open con Emma Navarro e poi sarà in campo nel torneo principale degli US Open, l'ultimo Slam della stagione.