Jannik Sinner e Carlos Alcaraz votano per il Breakthrough of the Year: trionfa Vacherot

C'è anche il voto di Jannik Sinner tra quelli che hanno portato all'assegnazione del premio di Breakthrough of the Year agli ATP Awards, i riconoscimenti che l'ATP consegna al termine della stagione. La rivelazione dell'anno 2025 è Valentin Vacherot, il monegasco che con un'inaspettata e trionfale cavalcata si è imposto nel Masters 1000 di Shanghai.

Sinner e Alcaraz votano per la rivelazione dell'anno ATP

Il vincitore dell'epica e memorabile finale contro il cugino Rinderknech, altra grande sorpresa del Rolex Shanghai Masters, ha superato in termini di preferenze gli altri tre candidati Jack Draper, Joao Fonseca e Jakub Mensik. I quattro candidati erano stati selezionati dall'International Tennis Writers' Association (ITWA), mentre la scelta finale è stata presa dai 29 membri dell'ATP Number 1 Club, ovvero gli attuali ed ex tennisti che in carriera sono riusciti a spingersi fino al numero uno del mondo.

Il trionfo di Valentin Vacherot

Tra questi anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che dunque hanno dovuto fare la loro scelta. Non si sa però a chi è andata la loro preferenza, così come quella di Djokovic che proprio a Shanghai ha affrontato e perso (anche con la complicità di una condizione fisica precaria) proprio contro Vacherot.

Un riconoscimento importante dunque per Valentin, che è risultato il preferito dai più prestigiosi colleghi di oggi e di ieri. D'altronde, non è da tutti diventare campione in un Masters 1000 con la classifica più bassa di sempre (204): "Sono super felice di aver vinto il premio Breakthrough of the Year per la stagione 2025. È un risultato incredibile per me e per tutto il team ed è il frutto di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Tutto questo lavoro è venuto alla luce un po’ a ottobre, a Shanghai e Parigi, e ora ho la mia miglior classifica. Sono davvero felice di aver vinto il premio e spero che questo porti molti altri nei prossimi anni. Grazie ancora all’ATP e ci vediamo nel 2026".

A proposito di ATP Awards, la procedura di voto è stata la stessa anche per il premio del giocatore più sportivo, finito a Carlos Alcaraz. Anche in questo caso lo spagnolo è stato selezionato dagli ex numeri uno.