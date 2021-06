E due. Dopo Lorenzo Musettiraggiunge gli ottavi di finale anche Jannik Sinner che per la seconda volta in carriera vivrà la seconda settimana in una prova dello Slam, e la vivrà di nuovo a Parigi, a distanza di pochi mesi da quella del 2020. Sinner ha giocato un ottimo match e lo ha vinto in tre set contro lo svedese Mikael Ymer, il numero 105 della classifica ATP.

Partenza splendida per Jannik Sinner

L'altoatesino inizia la partita dei sedicesimi in modo eccezionale. Lo svedese tiene il servizio in apertura, ma poi viene travolto da Sinner che vince il 1° set per 6-1. Sembrava tutto facile, ma non è stato così. Perché Jannik cala un po' e rimette in partita Ymer che ottiene il break e va a servire per il secondo set, ma Sinner accelera, cambia marcia e vincendo quattro giochi di fila si porta dal 3-5 al 7-5. Sotto di due set Ymer non molla, ma certo sa benissimo che la sua partita è complicatissima.

Sinner agli ottavi, Ymer ko in tre set

C'è un momento di tensione quando Sinner viene ‘scippato' di un punto. L'arbitro non vede un doppio rimbalzo nel campo di Ymer che dimostra di essere un buon giocatore e di non valere la bassa classifica che ha. Spettacolo pure sul Campo numero 14 per un paio di giochi, nel momento decisivo alza il livello e non lascia scampo a Ymer che cede tre set a zero. Sinner è agli ottavi, li raggiunge per la seconda volta consecutiva.

Chi sfiderà Sinner negli ottavi del Roland Garros

Negli ottavi di finale Jannik Sinner affronterà il vincente del match tra Rafa Nadal e il britannico Cameron Norrie. L'italiano con questo successo conquista anche dei punti molto pesanti nella classifica ATP.