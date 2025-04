video suggerito

Jannik Sinner cambia casa a Monte Carlo: ha comprato un appartamento, non vive più in affitto Jannik Sinner durante i mesi della sospensione ne ha approfittato per cambiare casa, acquistando un appartamento di proprietà. Ecco dove vive oggi.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha fatto di necessità virtù nei mesi della sospensione. Un occasione non solo per lavorare continuativamente con il suo team, anche dal punto di vista mentale, senza le interruzioni legate ai tornei ma anche per concedersi un po' di relax e sistemare alcune cose nella sua vita privata compres. Tra le principali novità infatti c'è stato anche il cambio casa. Dove vive infatti oggi Sinner? Jannik infatti non risiede più in affitto nel Principato, ma ha acquistato un appartamento di proprietà.

Jannik Sinner cambia casa a Monte Carlo, appartamento di proprietà

Nella sua ultima intervista alla Rai, Jannik ha spiegato in modo perfetto i motivi per cui ha la residenza a Monte Carlo. Si trova benissimo che non saprebbe scegliere un altro posto per allenarsi e quindi anche per vivere: "Onestamente sto molto bene qua, mi sento a casa perché chi vive qua non è invadente. Ne parlavamo con il coach: se non fossi qua non saprei dove andare per allenarmi, perché abbiamo campi da tennis, la terra e il cemento, delle palestre incredibili. Il tempo è ottimo e ci sono tanti giocatori con i quali allenarsi".

Insomma ha tutto quello che gli serve dunque il numero uno del mondo che, a quanto pare, dopo aver lasciato l'Italia ha deciso di cambiare la residenza precedente, che era in affitto per acquistarne una più lontana dal Country Club ma anche più grande. Questo magari lo aiuterà anche a conservare i suoi trofei, e anche a godere di una maggiore riservatezza essendo distante dalla zona più frequentata dai giocatori. Eccezion fatta poi per la parentesi del ritorno a Sesto Pusteria per passare un po' di tempo in famiglia, Sinner ha vissuto appieno Monte Carlo ultimamente, trascorrendo del tempo con i suoi amici sportivi Giovinazzi e Ciccone. Un'occasione anche per ultimare gli ultimi dettagli relativi al lancio della Fondazione per aiutare i bambini attraverso lo sport e l'istruzione.

Chi è la nuova fidanzata di Sinner, Lara Leito

Inoltre c'è stata anche un'importante novità nella vita privata di Sinner, con la presenza al suo fianco di un nuovo amore. Infatti Jannik è stato immortalato al fianco della modella Lara Leito, dopo la fine della sua relazione con la collega Kalinskaya. Leito è un volto noto nel Principato, anche grazie alle sue frequentazioni negli ambienti più glamour legati alla sua professione. E da oggi oltre al cinema, c'è anche il tennis tra le sue grandi passioni.