Nel giorno in cui Lorenzo Musetti ha vinto la prima partita della sua carriera in un torneo ‘1000', al torneo di Miami c'è stata tanta paura per il giovane tennista inglese Jack Draper, che è svenuto nel corso del match di primo turno con il kazako Kukushkin. Draper ha avuto un collasso, il tennista si è prontamente ripreso, ma ha dovuto ritirarsi dalla partita. Poco male, l'importante in quel momento era riprendersi e il classe 2001 lo ha fatto anche grazie ai soccorsi dei medici che erano a bordo campo. Certo ahi lui l'inglese passerà alla storia, perché a memoria non si ricordano episodi simili su un campo da tennis.

Jack Draper ha un collasso nel 1000 di Miami

Aveva ricevuto una wild card dagli organizzatori Jack Draper, inglese classe 2001 che non ha alcun legame con Scott Draper (che era stato un buon tennista sul finire degli anni '90). Gli organizzatori avevano voluto premiarlo. Primo set lottato sul campo 2, uno di quelli periferici, sul finire della prima partita Kukushkin ottiene il break e quando chiuse il primo set (7-5) vede il suo avversario finire di colpo a terra. Nei game precedenti l'inglese aveva fatto capire di avere qualche problema di respirazione, poi improvvisamente si sente mancare e si accascia, probabilmente a causa delle vertigini. L'immagine è di grande impatto. Per fortuna Draper si riprende subito, viene soccorso e il medico gli consiglia di ritirarsi. Partita finita.

Il torneo 1000 di Miami ha subito defezioni importanti (Djokovic, Nadal, Thiem e Federer sono rimasti a casa), ma resta comunque un grande appuntamento con Medvedev, Tsitsipas e Zverev a guidare il seeding e la nutrita pattuglia italiana che sogna in grande con Fognini, Sinner e Musetti, reduce dal grande torneo disputato ad Acapulco.