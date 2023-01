Italia-Stati Uniti finale United Cup, oggi Berrettini-Fritz e Musetti-Tiafoe: orari e dove vederlo in tv L’Italia affronta gli Stati Uniti oggi nella finale della United Cup 2023. Si inizia alle 3 ora italiana. Berrettini sfiderà Fritz, prima si giocheranno Pegula-Trevisan e Musetti-Tiafoe.

L'Italia gioca oggi la finale della United Cup. Già questo è un grandissimo traguardo per gli Azzurri che proveranno a vincere questa nuova manifestazione, che si disputa per la prima volta. Berrettini e compagni affronteranno gli Stati Uniti, che sono largamente favoriti. Tutti e cinque gli incontri in programma si disputeranno oggi sul centrale intitolato a Ken Rosewall a Sydney. Il clou è rappresentato da Berrettini-Fritz, ma c'è bisogno di una prestazione sontuosa di tutti i tennisti italiani per provare a vincere il torneo. Si comincia alle 3 ora italiana. Quattro singolari uno dietro l'altro, poi il doppio. Diretta TV in chiaro su Supertennis.

Semifinali United Cup, il programma di Italia-Stati Uniti di tennis: gli orari TV

Si inizia alle 3 ora italiana (le 13 di Sydney) con la sfida tra Pegula e Trevisan, le numeri uno delle due squadre. L'americana è nettamente favorita, ma Trevisan ha già compiuto un'impresa battendo Sakkari venerdì. A seguire scenderanno in campo Musetti e Tiafoe. Lorenzo è più talentuoso, l'americano però è un osso duro. C'è un precedente, che sorride all'azzurro. Non prima delle 7:30 italiane si giocherà l'incontro più atteso e cioè quello tra Berrettini e Fritz. Subito dopo spazio a Madison Keys e Lucia Bronzetti. Anche in questo caso i favori del pronostico sono tutti per l'americana. Poi il doppio con Fritz e Pegula contro Berrettini e Trevisan. Tutte le partite saranno visibili in chiaro in TV su Supertennis.

Ore 3 italiane: Jessica Pegula – Martina Trevisan

a seguire: Frances Tiafoe – Lorenzo Musetti

non prima delle 7:30: Taylor Fritz – Matteo Berrettini

a seguire: Madison Keys – Lucia Bronzetti

a seguire: Pegula / Fritz – Trevisan / Berrettini

Italia-Stati Uniti, oggi Berrettini-Fritz: dove vederla in diretta TV e streaming

La sfida di United Cup tra Italia e Stati Uniti sarà trasmessa in TV in chiaro su Supertennis. Non prima delle 7:30 italiane scenderanno in campo i due numeri uno è cioè Matteo Berrettini e Taylor Fritz. Di sicuro sarà un match spettacolare. Entrambi amano attaccare e hanno nel servizio un punto di forza. L'incontro è equilibrato. Il romano è in grande forma, ma lo è pure l'americano, che lo scorso anno è riuscito ad arrivare nella top ten. Fritz ha vinto i due precedenti. Per quanto riguarda la diretta streaming della finale si potrà seguire sul sito di Supertennis, sull'app SuperTennix

Dove vedere in tv il singolare femminile Pegula-Trevisan: il canale in chiaro

Diretta TV dunque su Supertennis anche per il match tra Jessica Pegula e Martina Trevisan che si potrà seguire sul 64 del digitale terrestre, e sul 212 dell'abbonamento Sky. Una partita che sulla carta sembra chiusa. L'americana è da tempo tra le prime dieci e l'altro giorno ha battuto nettamente la numero 1 Iga Swiatek. Ma Martina Trevisan è pronta a un'altra impresa.

A che ora gioca il doppio Italia-Stati Uniti e dove vederlo in tv su SuperTennis

Il doppio chiuderà la finale della United Cup tra Italia e Stati Uniti. Sarà decisivo in caso di 2-2. Dovranno terminare prima tutte e quattro i singolari. Dunque è immaginabile che non inizi prima delle 12:30 ora italiana. Berrettini e Trevisan dovrebbero essere i titolari per l'Italia. Appuntamento sempre su Supertennis e in streaming su Supertennix