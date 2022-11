Italia in Coppa Davis 2022: tabellone fase finale a Malaga e quando si gioca Le Finals della Coppa Davis si disputeranno a Malaga dal 22 al 27 novembre. Giovedì 24 l’Italia, dopo aver superato il girone, sfiderà nei quarti gli Stati Uniti. Sinner è fuori, Berrettini pure. I titolari saranno Musetti e Sonego. Canada e Spagna tra le favorite.

A cura di Alessio Morra

Dal 22 al 27 novembre a Malaga si giocano le Finals della Coppa Davis 2022. L'Italia dopo aver superato brillantemente il proprio girone, lo scorso settembre, si è qualificata per la Final Eight ed esordirà nei quarti contro gli Stati Uniti, una delle squadre più complete guidata dai singolaristi Fritz e Tiafoe. Sinner e Berrettini hanno guidato la squadra alle Finals, ma Sinner si è infortunato e non ci sarà. e all'ultimo ha dato forfait pure Berrettini, che sarà con la squadra ma solo in veste di tifoso. Convocati Musetti e Sonego, ma anche Bolelli e Fognini. Italia-Stati Uniti si giocherà giovedì 24 novembre, si inizierà alle ore 10. Canada e Spagna le favorite, ma anche l'Australia può giocarsela.

Quali tennisti italiani partecipano alla Coppa Davis: Sinner out

Il capitano Filippo Volandri a fine ottobre ha diramato le convocazioni per la Final Eight della Coppa Davis 2022. Scelte semplici quelle dell'ex tennista livornese che ha scelto i tre migliori giocatori italiani per classifica: Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Ed ha aggiunto la collaudata coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che giocherà il doppio. Purtroppo però Sinner è stato costretto a dare forfait a causa dell'ennesimo problema fisico di questa stagione. Un problema al dito lo ha messo fuori causa e al suo posto è stato convocato Lorenzo Sonego. In dubbio c'è stato fino all'ultimo anche Matteo Berrettini, che dopo aver disputato il torneo 250 di Napoli non è più sceso in campo a causa di un infortunio muscolare, e domenica sera il giocatore romano ha rinunciato alla convocazione. Musetti e Sonego saranno i due singolaristi.

I convocati dell'Italia per la Coppa Davis: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli, Fabio Fognini.

Spera di essere a Malaga Matteo Berrettini, che ha saltato per infortunio gli ultimi tornei.

Coppa Davis, il tabellone aggiornato di quarti e semifinali

Ha cambiato ancora formato la Coppa Davis, che vedrà dal 22 al 27 novembre impegnate a Malaga le squadre qualificatesi per la Final Eight. L'Italia ha vinto il proprio raggruppamento e nei quarti sfiderà gli Stati Uniti, che sono passati come migliore seconda. La squadra guidata da Volandri sulla carta è una delle favorite, ma la perdita di Sinner e la condizione precaria di Berrettini incideranno e non poco. Nella parte alta c'è anche il Canada, che può portare a casa il titolo, e che parte contro la Germania.

Leggi anche Tabellone Coppa Italia 2022/23: le partite degli ottavi e il calendario completo

In quella bassa c'è la Spagna padrona di casa, ma priva di Nadal e Alcaraz. Hanno ambizioni grosse la Croazia, l'Olanda e l'Australia. Fuori la Serbia di Djokovic, eliminata a settembre, e la Russia campione in carica ma esclusa dalla competizione dopo l'invasione russa in Ucraina.

I quarti di finale della Coppa Davis

Italia-Stati Uniti (24 novembre)

Germania-Canada (24 novembre)

Spagna-Croazia (23 novembre)

Olanda-Australia (22 novembre)

Felix Auger Aliassime guida il Canada in Coppa Davis, farà tandem con Shapovalov.

Le semifinali della Coppa Davis

Vincente Italia-Stati Uniti – Vincente Germania/Canada (26 novembre)

Vincente Spagna-Croazia – Vincente Olanda/Australia (25 novembre)

Come arriva l'Italia alla Coppa Davis di tennis

L'Italia si è qualificata agevolmente per la Final Eight della Coppa Davis. Lo scorso settembre, a Bologna, ha vinto il girone in scioltezza battendo la Croazia (3-0),l'Argentina (2-1), la Svezia (2-1). L'Italia di settembre poteva puntare al successo, ora però è un po' diverso con l'assenza di Sinner e le precarie condizioni di Berrettini, che sta provando a recuperare per Malaga.

Taylor Fritz, numero 9 ATP, guiderà gli Stati Uniti contro l’Italia in Coppa Davis.

Dove vedere le partite dell'Italia in tv e streaming

La Coppa Davis da quest'anno viene trasmessa sia dalla Rai che da Sky. Così come è stato lo scorso settembre, così sarà anche per le Final Eight di Malaga. Sky Sport, sui canali 201 e 205, manderà in onda integralmente l'evento. Mentre sarà Rai 2 a trasmettere le partite dell'Italia, a cominciare da quella con gli Stati Uniti del 24 novembre.