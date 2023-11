Italia alle Finals di Coppa Davis 2023: tabellone e calendario delle partite a Malaga L’Italia sogna in grande e nelle Finals di Malaga punta a vincere la Coppa Davis. L’esordio della squadra di capitan Volandri avverrà giovedì 23 novembre contro l’Olanda. In campo anche Jannik Sinner. In TV su Rai e Sky.

A cura di Alessio Morra

L'Italia giocherà le Finals della Coppa Davis 2023. La squadra guidata da capitan Volandri sogna in grande e spera di vincere il trofeo, che manca dal 1976. Lo scorso anno gli Azzurri arrivarono fino alle semifinali. Ma in squadra c'è un Sinner di altissimo livello che proverà a trascinare la squadra, che farà il suo esordio contro l'Olanda, giovedì 23 novembre. Oltre a Jannik Sinner sono convocati Musetti, Sonego, Bolelli e Arnaldi. Le Finals di Davis si tengono a Malaga dal 21 al 26 novembre e si potranno seguire in TV su Sky e in chiaro sulla Rai. Se l'Italia batterà l'Olanda in semifinale potrebbe trovare la Serbia, all'orizzonte c'è un'altra sfida tra Sinner e Djokovic, fresco vincitore delle ATP Finals.

Coppa Davis 2023, le partite dell’Italia alle Finals: programma e calendario

L'Italia di capitan Volandri ha grandi speranze e confida soprattutto in Jannik Sinner. Per vincere la Coppa Davis 2023 gli Azzurri sono chiamati agli straordinari e dovrebbero giocare tre partite in quattro giorni. L'unica certezza è l'esordio contro l'Olanda, giovedì 23 novembre. Si parte alle ore 10. In programma due singolari e un doppio, chi vince due partite passa in semifinale. L'eventuale semifinale si giocherebbe contro Serbia o Gran Bretagna sabato 25 novembre. Mentre la finale è in programma domenica 26 novembre, non prima delle ore 16.

Olanda-Italia, quarti: giovedì 23 novembre, ore 12

Italia vs vincente Serbia-Gran Bretagna: sabato 25 novembre, ore 16

Italia vs vincente Canada/Finlandia/Rep.Ceca/Australia: domenica 26 novembre, ore 16

Il tabellone delle Finals di Coppa Davis 2023

Dire che è squilibrato il tabellone della Davis 2023 è poco. Perché le squadre favorite e cioè Serbia e Italia sono entrambe nella parte bassa, anche se certo non possono essere sottovalutate Canada e Australia, le finaliste della passata edizione. Il Canada sarà la prima a giocare e sfiderà la Finlandia, la più debole delle otto.

Leggi anche Quando gioca Sinner in semifinale alle ATP Finals 2023: orario e avversario della prossima partita

Poi sarà la volta degli australiani che se la vedranno con la Repubblica Ceca, che non ha grandi talenti ma tanta tradizione. Nella parte bassa c'è l'Italia chiamata all'ostica sfida con l'Olanda. Infine ci sarà Serbia-Gran Bretagna con Djokovic chiamato agli straordinari.

In semifinale si sfideranno le vincenti di Canada/Finlandia e Repubblica Ceca/Australia, in campo venerdì 24 novembre, e le vincenti di Italia/Olanda e Serbia/Gran Bretagna.

Il calendario completo del torneo di tennis a Malaga

Martedì 21 novembre: quarti

Mercoledì 22 novembre: quarti

Giovedì 23 novembre: quarti

Venerdì 24 novembre: semifinale

Sabato 25 novembre: semifinale

Domenica 26 novembre: finale

Dove vedere la Coppa Davis in TV e streaming

Tutti gli incontri si potranno seguire in diretta TV su Sky, che trasmetterà in diretta ogni singolo punto delle Finals di Malaga. Ma le partite dell'Italia saranno trasmesse anche in chiaro dalla Rai, che manderà in onda le sfide di Sinner e compagni su Rai 2 o su Raisport. Streaming visibile su Sky Go, NOW e RaiPlay.it.