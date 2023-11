Quando gioca Sinner con l’Italia in Coppa Davis a Malaga Jannik Sinner da Torino è volato a Malaga dove sarà la stella dell’Italia nelle Finals di Coppa Davis. Sinner giocherà giovedì contro l’Olanda e potrebbe sfidare ancora Djokovic, sarà così se Italia e Serbia si qualificheranno per le semifinali.

A cura di Alessio Morra

Archiviate le ATP Finals, Jannik Sinner è volato a Malaga dove nei prossimi giorni giocheràle Finals di Coppa Davis con l'Italia. Il tennista altoatesino sarà il numero uno della squadra di Filippo Volandri, che scenderà in campo giovedì 23 novembre contro l'Olanda, in una sfida che inizierà alle ore 10. Sinner guiderà una squadra che punta apertamente al titolo, che manca dal 1976.

Le Finals di Coppa Davis si disputano in Spagna, dove domenica 26 novembre si conoscerà il nome della nazionale vincitrice del trofeo, a cui ambisce, pure, l'Italia che con la Serbia è tra le favorite. Volandri ha a disposizione una squadra di livello, al netto dell'assenza di Berrettini. Il Sinner degli ultimi mesi fa ben sperare, ha vinto due tornei lo scorso mese ed ha giocato un tennis splendido a Torino, dove si è arreso solo a Djokovic in finale.

Contro chi giocherà Jannik Sinner in Coppa Davis

L'Italia giovedì 23 ottobre entrerà in campo per il match dei quarti di finale contro l'Olanda. Si giocheranno due singolari e un doppio. Prima scenderanno in campo i numeri due (probabilmente Musetti), poi i rispettivi numeri uno. Jannik Sinner dunque orientativamente non inizierà prima delle ore 12:30 e affronterà Tallon Griekspoor, il miglior giocatore olandese, numero 23 ATP. Teoricamente il numero 4 del mondo potrebbe giocare anche in doppio, ma difficilmente Volandri dovrebbe schierarlo soprattutto contro gli olandesi.

Sinner può sfidare Djokovic anche in Coppa Davis

Se l'Italia batterà l'Olanda si qualificherà per le semifinali, esattamente come lo scorso anno (quando gli Azzurri sul filo persero contro il Canada poi campione). E in semifinale potrebbe esserci un altro incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, dopo le due sfide delle Finals. La Serbia è nello stesso lato di tabellone dell'Italia ed affronterà la Gran Bretagna.

Djokovic ha messo la Davis nel mirino e se sarà in campo renderà favoritissima la squadra serba contro quella britannica. L'eventuale semifinale Italia-Serbia e il conseguente terzo atto di novembre tra Sinner e Djokovic si disputerebbe sabato 25 novembre, in un incontro collocato nel primo pomeriggio.