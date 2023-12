Il video di Sinner sugli sci a Plan de Corones preoccupa i tifosi: ma la sua sciata non mente Jannik Sinner prima di volare in Australia si è concesso una mattinata in montagna. A Plan de Corones il tennista numero 4 al mondo ha mostrato il suo talento anche sugli sci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il 2024 si sta avvicinando e ciò significa che si è a un passo dalla ripresa dell'attività tennistica. Jannik Sinner si sta preparando per gli Australian Open, il primo grande appuntamento della stagione. Il 2023 lo ha chiuso alla grande, è numero 4 e in automatico è uno dei favoriti, anche se a Melbourne, a causa di condizioni molto particolari a livello climatico le sorprese non mancano. Prima di volare dall'altra parte del mondo Jannik si è concesso una sciata, il video è apparso in rete. Gli utenti hanno notato il suo talento anche sulla neve, ma in tanti si sono preoccupati e non poco.

Gli allenamenti dopo lo straordinario finale di stagione Sinner li ha ripresi in Spagna oltre due settimane fa, si è allenato al caldo di Alicante, poi ha palleggiato con l'amico Alcaraz. I giri del motore stanno già salendo. Ma prima di volare in Australia, Jannik ha trascorso il Natale in famiglia e per renderlo ancora più bello ha deciso di tornare al suo vecchio amore e cioè lo sci. Sinner da bambino era un fenomeno anche sulla neve. Un fulmine sugli sci, si trovò a dover scegliere a un certo punto: prevalse il tennis, scelta giusta. Ma la passione per lo sci non l'ha persa mai.

Sulla pista Belvedere a Plan de Corones Sinner è andato a sciare proprio nel giorno di Natale, tutto mostrato anche sui social, dove è attivo il giusto. Jannik è sceso in pista e ha mostrato uno stile perfetto, impeccabile, leggiadro e assai veloce. Perfetto pure lì. Bravo davvero anche con gli sci. Su Instagram, dove ha ricevuto anche un bel commento della leggenda Lindsay Vonn, ha scritto: "Mi è mancata, ma ora è il tempo di tornare sul campo".

Tanti commenti hanno ricevuto i video, finiti online dovunque, di Sinner in versione sciatore. In tanti si sono profusi in complimenti. C'è chi lo ha esaltato per la sua sciata, chi è rimasto sbalordito dalla sua classe, ma in tanti si sono invece preoccupati, pur se a giochi fatti. Preoccupazione per un eventuale infortunio, un problema fisico nel quale avrebbe potuto incorrere Sinner.

Ma in realtà sono paure del tutto infondate. L'esperienza di Sinner è tanta, anche sugli sci, e il modo in cui è sceso, oltre che stilisticamente impeccabile ed elegante, è stato anche quello di chi ha agito in estrema sicurezza. D'altronde, l'ha detto lui. La sciata gli è mancata, ma la priorità è il tennis, e Melbourne si avvicina.