Sinner-Alcaraz oggi in allenamento ad Alicante, orario e dove vedere in TV l'evento Jannik Sinner e Carlos Alcaraz torneranno in campo l'uno contro l'altro venerdì 22 dicembre per un allenamento congiunto. Ad Alicante saranno in campo sui campi dell'Academy di Ferrero.

A cura di Alessio Morra

Il 2024 del tennis è alle porte. Le aspettative nei confronti di Jannik Sinner sono altissime. Dopo lo straordinario finale di stagione in tanti si aspettano una finale Slam per il tennista italiano, che cercherà di competere con Djokovic e Alcaraz. E contro lo spagnolo Sinner scenderà in campo venerdì 22 dicembre ad Alicante. Non sarà una partita di esibizione, ma un allenamento congiunto, che resta comunque attesissimo. Al momento non si conosce l'orario dell'allenamento né si sa se ci sarà una copertura televisiva o streaming.

Si conoscono da quando erano ragazzini, si rispettano ma sono soprattutto amici Jannik e Carlos, lo si vede in ogni loro sfida. Per molti quando il regno di Djokovic finirà il tennis sarà tra le loro mani. Ma intanto Novak c'è e non si schioda dalla prima posizione. Nel 2024 entrambi proveranno a scalzarlo e già da Melbourne cercheranno di fare lo sgambetto al serbo. La preparazione sarà quasi identica. Sinner giocherà l'esibizione di Kooyong, Alcaraz nemmeno quello. Di sicuro nessun torneo ATP.

I due tennisti si stanno allenando già da tempo per farsi trovare pronti in Australia, dove si giocherà al meglio dei cinque set con condizioni climatiche complicate (caldo opprimente, forte vento e tanta umidità). Sinner è ad Alicante e si sposterà di poco, in Spagna, per partecipare venerdì 22 dicembre al Gala di Natale dell'Academy di Juan Carlos Ferrero. Jannik sarà presente alla serata e secondo quanto filtra indosserà il completino e sarà in campo per una sessione di allenamento congiunta.

Sinner e Alcaraz scenderanno in campo. Questa è l'unica certezza. Probabilmente vivranno una mezz'oretta d'allenamento, ma c'è chi pensa possano anche dar vita a un set, cosa molto improbabile, o magari a un tie-break. Tutto quello che potranno creare, anche nell'allenamento, sarà sicuramente spettacolare, considerate le sfide passate e il punto più bello del 2023. Successivamente ci sarà anche una partita di calcio tra allenatori e giocatori dell'Academy Ferrero, e chissà non giochi qualche minuto anche Sinner che è un provetto calciatore.

Orario e data non sono stati resi noti, così come non è chiaro se sarà possibile vedere l'allenamento Sinner-Alcaraz in TV o magari in streaming sul sito dell'Academy di Juan Carlos Ferrero, ex numero 1 del mondo e da anni mentore del tennista spagnolo.