Il trionfo di Nadal sminuito da un collega: “Chiunque può vincere senza Djokovic” Rafa Nadal è ora il tennista che ha vinto più tornei del Grande Slam in carriera, ma c’è chi ridimensiona il suo trionfo all’Australian Open.

A cura di Paolo Fiorenza

Eroe sportivo dei nostri tempi, Rafa Nadal ha messo d'accordo tutti con la meravigliosa vittoria all'Australian Open in finale su Medvedev. Una battaglia dai toni omerici conclusasi solo al quinto set dopo oltre 5 ore di gioco e rimontando da due set a zero sotto. Per il 35enne spagnolo si è trattato del 21simo torneo del Grande Slam in carriera, risultato che lo pone in vetta solitaria alla graduatoria all-time, avendo staccato Roger Federer e Novak Djokovic, fermi a 20.

Djokovic è stato il convitato di pietra del match giocato domenica a Melbourne, dopo le ben note vicende che hanno portato all'espulsione dall'Australia per il suo rifiuto di vaccinarsi. Il campione serbo non ha potuto difendere il titolo vinto lo scorso anno, il nono dei suoi successi alla Rod Laver Arena, ed ha fatto mestamente ritorno in patria, complimentandosi poi con Nadal per la vittoria. L'assenza di Djokovic è stata peraltro presa a pretesto da un altro tennista del circuito per sminuire il trionfo di Rafa. È stato il 29enne bosniaco Damir Dzumhur che ha postato una storia su Instagram: "Chiunque può vincere un torneo del Grande Slam senza Novak in competizione. Il Djoker è ancora il GOAT!". Ovvero il Greatest Of All Time, "il più grande di tutti i tempi".

L'attuale numero 161 al mondo è del resto molto vicino a Djokovic e le sue parole stupiscono fino a un certo punto, così come la campagna dei media serbi, che hanno ugualmente ridimensionato la vittoria di Nadal, ribadendo che il più forte è Nole. In particolare il quotidiano Vecernje novosti ha citato alcune statistiche per supportare la propria tesi che sia ancora Djokovic il migliore: "Questo è il motivo per cui Nadal non sarà mai ‘The GOAT'. Djokovic non ha mai perso contro Rafa in Australia e sono più di 3000 giorni che non ci perde sul cemento. Questo è il secondo titolo di Nadal al Melbourne Park e il secondo che ha vinto senza che il campione assoluto degli Australian Open Novak Djokovic si fosse messo sulla sua strada", scrive con enfasi il giornale.

"Quando Rafa vinse la prima coppa a Melbourne 13 anni fa, Novak dovette rinunciare alla partita dei quarti di finale contro Andy Roddick come campione in carica a causa di un colpo di calore sofferto nelle condizioni disumane di Melbourne. E non solo non lo ha mai battuto a Melbourne, ma dal 26 agosto 2013 (3064 giorni) non è riuscito a battere il miglior tennista del mondo sul cemento! L'ultimo duello tra i due agli Australian Open è stato la finale del 2019, quando Nole vinse 6-3, 6-2, 6-3", si legge ancora sul quotidiano. Per la Serbia intera non ci sono dubbi: anche se Nadal è adesso il primatista assoluto in fatto di Slam vinti, il più grande resta Djokovic. Che peraltro è riuscito a mantenere ancora la prima posizione al mondo, avendo Medvedev perso la finale di Melbourne.