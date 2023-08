Il servizio del tennista è maldestro, l’incidente con la pallina è incredibile: “Chiedo scusa” L’americano Tommy Paul protagonista dell’episodio involontario durante il riscaldamento: centra in pieno il giudice di sedia e va subito a sincerarsi delle sue condizioni. L’arbitro reagisce con una battuta ironica.

Tommy Paul colpisce il giudice di sedia involontariamente: ha sbagliato il servizio.

Il giudice di sedia non s'è fatto male, per fortuna. Ma ha rischiato grosso per la pallina che gli è arrivata addosso e avrebbe potuto provocargli guai seri. Chi gliel'ha tirata? È stato Tommy Paul ma non lo ha fatto volontariamente. È pur vero che il tennista americano ha costruito intorno a sé la fama di genio e sregolatezza, al punto che un giorno il suo allenatore fu costretto a mollargli un paio di ceffoni per quanto fosse irritante a causa della sua indolenza, ma nell'occasione il gesto è stato solo un clamoroso errore. Un episodio fortuito, di quelli che capitano uno su un milione e lui è stato il "prescelto" dalla sorte.

È successo tutto durante il lungo incontro con Carlos Alcaraz nel torneo di Cincinnati (quello dal quale sono stati già eliminati tutti gli italiani), dove lo spagnolo s'è preso (anche) la rivincita rispetto alla sconfitta subita a Toronto. Lungo perché la pioggia, il vento e quant'altro abbia scandito il clima pazzo che s'è avventato sulla sfida aveva costretto i tennisti a una pausa forzata negli spogliatoi.

Il tennista americano stupito e preoccupato per le conseguenze del suo gesto.

Al rientro s'è verificato quell'incidente incredibile che entra a buon diritto nella lista di quei video che lasciano a bocca aperta per le disavventure dei protagonisti.Tommy Paul (numero 14 al mondo) era dalla sua parte del campo, stava effettuando qualche esercizio di riscaldamento per sciogliere i muscoli.

Provava il servizio, giusto per riprendere la mano (come si dice in gergo). Appariva abbastanza rilassato e tranquillo, non immaginava quali sarebbero state le conseguenze di quel tiro che gli è riuscito male, malissimo… a giudicare dalla traiettoria completamente sballata impressa alla pallina.

La sequenza vive su tre momenti essenziali, tutti concentrati in una frazione di secondi: l'americano lancia la sfera verso l'alto per la battuta, protende la racchetta per colpirla con forza… un attimo dopo resta senza parole, stupito e preoccupato quando si accorge che il giudice di sedia si piega e quasi si accascia su un lato per il dolore. Lo ha preso in pieno. Paul corre subito verso l'arbitro sia per sincerarsi della sue condizioni sia per scusarsi: è stato così maldestro da non perdonarsi di avergli fatto del male.

"Chiedo scusa – dice il tennista nel dialogo raccolto da Tennis TV e condiviso sui social -, mi dispiace così tanto". Il giudice di sedia replica rassicurandolo e fa una battuta che spiega bene qual è il pericolo corso. "Tutto ok… sto bene, è stato un incidente. Ma è stati buono che non l'abbia vista arrivare".