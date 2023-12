Il tennista sconosciuto finito davanti a Nadal nel ranking ATP: “Guadagno 10mila euro all’anno” Jorge Martinez è un tennista classe 1995 che lunedì scorso ha scavalcato Rafa Nadal nella classifica ATP. Lo spagnolo ha rivendicato il sorpasso in classifica e in un’intervista ha parlato della vita dei tennisti che giocano nei tornei minori.

Il tennis non è solo fatto di giocatori immensi che vincono trofei e guadagnano milioni di euro, ma è popolato di centinaia di tennisti che devono cercare letteralmente di sbarcare il lunario. Molti di questi in questa parte finale del 2023 hanno vissuto una situazione che probabilmente pensavano fosse inimmaginabile. Perché hanno scavalcato in classifica Rafa Nadal, precipitato al numero 664 avendo disputato un solo torneo in stagione. Chi lo ha superato lunedì scorso, e cioè Jorge Martinez, è diventato noto in Spagna ed ha raccontato tutta la sua storia.

Un torneo disputato, ormai perso nel tempo, lo scorso gennaio, una partita vinta e una persa. Dopo gli Australian Open Nadal ha messo a verbale 45 punti che rappresentano gli unici punti di un 2023 disastroso. Rafa ha provato a recuperare per i tornei sulla terra battuta, non ci è riuscito, a giugno si è operato e ha dato appuntamento al 2024. Tornerà nel torneo di Brisbane, uno di quelli preparatori per Melbourne.

In classifica ha perso posizioni progressivamente, perché i punti scalano di settimana in settimana. E a un certo punto è finito fuori dai 600. Nell'ultima classifica stagionale, Nadal ha perso un'altra posizione ed è stato superato da Jorge Martinez, tennista classe 1995, che da ragazzino provava a diventare un tennista di livello ma non ci è riuscito.

Avendo superato Nadal, ora 664 del Ranking, Jorge Martinez ha avuto enorme notorietà e se la sta godendo. Lo screen della classifica ATP del 4 dicembre fa già parte della sua vita sportiva, ma anche familiare: "È divertente perché non avrei mai pensato di essere davanti a Rafa. Ho scattato una foto della classifica e l'ho inviata alla mia famiglia. Ho scherzato dicendo che era giunto il momento di chiedergli di giocare in doppio. Sapevo che Nadal era fuori dai 600, ma non me l'aspettavo".

Jorge Martinez con il romeno Stefan Palosi, hanno vinto in doppio un futures in Turchia.

Jorge Martinez ha raccontato così tutta la sua storia, nel suo percorso è finito all'Academy di Juan Carlos Ferrero, ex numero 1 che è l'allenatore e il mentore di Carlos Alcaraz. Martinez ci ha provato è andato al college in Texas, ma lì ha capito che non sarebbe diventato un tennista di livello ed è diventato allenatore, senza mollare l'attività: è stato sempre impegnato nei Futures.

Ora è davanti a Nadal in classifica, non l'avrebbe mai immaginato. Lui però, anche se adesso sogna di giocare un doppio con Rafa, confessa di essere sempre stato tifoso di Federer: "Per il suo stile e la sua eleganza", e non dimentica alcune sconfitte subite da Roger: "Nadal mi ha dato tanti dispiaceri. Ricordo quando lo batté nella finale di Wimbledon", anche se oggi il migliore è Djokovic: "Ha vinto tutto, è il GOAT".

E nell'intervista rilasciata a Marca Jorge Martinez ha parlato anche dei suoi guadagni, per arrivare al numero 663, davanti a Nadal, ha ottenuto punti nei tornei Futures che gli hanno permesso di ottenere punti sì, ma non tantissimi soldi. Ha portato a casa appena diecimila euro (in carriera trentuno mila). Ma al di là di quanto ha guadagnato Jorge Martinez potrà dire di aver chiuso una stagione di un soffio davanti a una leggenda come Rafa Nadal.