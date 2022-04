Il tennista meno sportivo del mondo: finge di dare la mano all’avversario, invece lo picchia Aggressione inconsulta a fine partita, aggravata dal fatto di aver finto di dare la mano all’avversario: poi scatta la caccia all’uomo.

A cura di Paolo Fiorenza

Scene inconsulte in Ghana, dove nella capitale Accra è in corso di svolgimento il torneo ITF J5 valido per il Junior World Tennis Tour. Giovani promesse della racchetta che girano il mondo all'inseguimento di un sogno, e tuttavia il loro spirito competitivo è già ammantato di tale ambizione – e spesso anche della pressione data loro da chi li circonda – che può incredibilmente succedere quello che ha sconvolto gli spettatori del torneo ghanese.

In campo erano impegnati in un match di primo turno il 15enne francese Michael Kouame, numero 606 al mondo dell'ITF Junior Ranking e testa di serie numero uno del torneo di Accra, e il 16enne ghanese Raphael Nii Ankrah, classificato al numero 1708 della graduatoria giovanile. Che la partita contro il giocatore di casa non fosse facile per il transalpino lo si era capito già dal primo set, perso nettamente per 6-2, poi Kouame è riuscito ad allungare la partita vincendo a fatica al tie-break il secondo parziale, ma Ankrah è infine riuscito a spuntarla nel tie-break del set decisivo terminato punto a punto, qualificandosi per gli ottavi del torneo: 6-2/6-7(5)/7-6(5) il punteggio finale.

A quel punto nulla faceva presagire quanto sarebbe accaduto di lì a poco all'Accra Sports Stadium, soprattutto alla luce del fatto che il ragazzo francese si è avvicinato placidamente alla rete per salutare il suo avversario, appoggiandovi la racchetta. E in effetti la mano destra l'ha data ad Ankrah, solo che intanto con la sinistra gli ha mollato un bel ceffone cogliendo di sorpresa non soltanto il ghanese, ma anche tutti gli altri presenti. Uno smarrimento che è durato pochi istanti: il tempo di realizzare quello che Kouame aveva fatto ed è partita una rissa con annessa caccia all'uomo nei confronti del francese, che se l'è data a gambe dopo essere stato a sua volta colpito. Non esattamente una bella pagina di sport.