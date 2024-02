Il tennis ha già scoperto il “nuovo Sinner”, è Joao Fonseca e la somiglianza è impressionante Joao Fonseca sta stupendo tutti al torneo di Rio. Il 17enne già in passato è stato paragonato a Jannik Sinner. Impressionante la somiglianza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha solo 22 anni, eppure è già un modello di riferimento nel circuito ATP. Basti pensare che c'è già un giocatore che viene considerato un vero e proprio "piccolo Sinner". Stiamo parlando di Joao Fonseca, giovanissimo talento brasiliano che sembra avere le stigmate del predestinato. Il 17enne sta stupendo tutti in patria: al torneo di Rio infatti ha raggiunto i quarti di finale, sfoderando un tennis di ottimo livello.

Un risultato eccezionale che ha permesso a questo ragazzo di ottenere una serie di record. Prima di tutto, grazie alle vittorie su Fils e Garin, Fonseca è diventato il primo giocatore classe 2006 a vincere un match nel circuito ATP, quinto più giovane di sempre a spingersi ai quarti di finale di un evento del circuito maggiore (il più giovane considerando solo gli ultimi 10 anni). Risultati che certificano la crescita di questo ragazzo che affronterà ora Mariano Navone.

In tanti hanno notato una somiglianza impressionante, non solo a livello fisico ma anche come stile di gioco con Jannik Sinner. I due si conoscono bene, visto che hanno avuto la possibilità di allenarsi insieme in occasione delle ultime ATP Finals di Torino. Al PalaAlpitour, Fonseca è stato lo sparring partner dei migliori giocatori al mondo, rendendo la vita difficile anche all'azzurro.

Dopo questa esperienza ha sottolineato ulteriormente l'ammirazione per Sinner in un'intervista a Marca: "Con chi mi identifico oggi? Direi Sinner perché mi piace giocare aggressivo. Il mio rovescio è più consistente del mio dritto, anche se questo tiro è la mia arma principale. Ho un buon servizio e gambe molto magre. Per questo in Brasile mi chiamano ‘piccolo Sinner'".

E infatti anche in occasione del torneo di Rio, un punto messo a segno da Fonseca ha richiamato alla memoria il match point che ha permesso a Sinner di battere Medvedev e conquistare gli Australian Open. Proprio come l'italiano, il brasiliano con dei colpi potenti da fondo si è aperto il campo di rovescio, chiudendo poi con un potentissimo dritto. Somiglianza impressionante.

Sembra davvero pronto al grande salto Joao Fonseca che dopo i risultati nel circuito giovanile, e la vittoria degli US Open Juniores si è ben disimpegnato anche a livello ITF e Challenger. I suoi colpi non sono rimasti inosservati già nell'edizione 2023 del torneo di Rio, dove gli era stata concessa la prima wild card. E ora il balzo in avanti pazzesco nel ranking, con il posto numero 343 virtuale del ranking ATP.