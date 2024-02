Il tennis ha una nuova pepita, il suo nome è Joao Fonseca: a 17 anni ha vinto la prima partita ATP Joao Fonseca è il primo tennista nato nel 2006 a vincere una partita nel circuito ATP. Il giovane talento brasiliano si è qualificato per il secondo turno del 500 di Rio de Janeiro battendo il numero 36 al mondo Fils. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sinner e Alcaraz sanno che daranno vita a una grande rivalità. Sono giovani e forti, e ovviamente devono fare i conti con Novak Djokovic. Ma in futuro con Jannik e Carlos al vertice potrebbe esserci anche un tennista brasiliano che a 17 anni ha vinto la prima partita nel circuito ATP. Joao Fonseca a Rio de Janeiro ha lasciato le briciole al francese Fils, numero 36 al mondo. Non si può dire che è nata una stella, ma di sicuro è iniziato il suo cammino verso i vertici della classifica.

Quando si tratta di giovani promettenti c'è da andare cauti. Ma in alcuni casi, vedi proprio Sinner e Alcaraz, si capisce subito se un ragazzo ha la stoffa per diventare un tennista top. Joao Fonseca ha fatto passi da gigante, lo scorso anno ha vinto il torneo juniores degli US Open, lo ha fatto a 17 anni spaccati (è nato il 21 agosto 2006, ha vinto dopo tre settimane) e ha giocato contro ragazzi più grandi di lui. Ha fatto le tappe giuste, non ha fatto il salto subito verso i tornei di grido, è rimasto a giocare tornei di livello bassissimo. Deve fare esperienza.

A Rio de Janeiro questa settimana si disputa un torneo ATP 500, Alcaraz era favoritissimo ma ha riportato un infortunio alla caviglia. Gli organizzatori hanno trovato velocemente un'altra grande attrazione e cioè Joao Fonseca, che dopo aver ricevuto una wild card è sceso in campo contro Arthur Fils, settima testa di serie, e lo ha annichilito. Il punteggio è stato 6-0 6-4. E Fils, oltre a essere ampiamente nei primi 40, sulla terra è uno che se la cava. Vittoria in buona parte sorprendente, con un punteggio di sicuro inaspettato.

Quando l'incontro è finito il brasiliano, che ha martellato da fondo come non ci fosse un domani, si è inginocchiato, come se avesse vinto un torneo importante. Ma il primo successo in un incontro ATP non si scorda mai, per giunta in casa e da minorenne, con un pubblico che lo ha sostenuto con il consueto calore brasiliano.

Ora sfiderà il cileno Garin, sarà un bel test, e proverà a fare il bis per raggiungere a 17 anni il primo quarto di finale della carriera, non sarebbe certo un record ma entrerebbe un club ristrettissimo. Di sicuro, Joao Fonseca ha le idee chiarissime. Lui vuole solo vincere. Dopo la partita è stato chiarissimo. Nell'intervista, che ha affrontato da veterano, ha mostrato di avere le idee chiare e ha dichiarato: "Questo è il posto a cui appartengo. Voglio essere qui, e giocare in questi stadi enormi".