Alcaraz costretto a ritirarsi dal Rio Open, la sua caviglia è enorme: infortunio preoccupante Brutto infortunio per Carlos Alcaraz all'Atp 500 di Rio de Janeiro: il tennista spagnolo si fa male ad una caviglia e deve abbandonare il torneo. Incertezza sull'entità e sul recupero. Intanto Sinner si avvicina al numero 2.

A cura di Vito Lamorte

Infortunio per Carlos Alcaraz, che si è ritirato dal torneo Atp 500 di Rio de Janeiro. Il numero 2 del mondo ha dato forfait durante la partita del primo turno contro il brasiliano Thiago Monteiro (numero 117 del ranking Atp) a causa di una distorsione alla caviglia destra subita nel secondo punto del match. Favorito del tabellone più importante del Sudamerica, lo spagnolo ha dovuto interrompere il match dopo appena due game, mostrando visibili segni di sofferenza sul punteggio di 1-1.

Il problema alla caviglia ora mette in discussione la sua partecipazione al match contro Rafa Nadal il 3 marzo a Las Vegas ma adesso il giovane tennista spagnolo sta pensando solo al suo infortunio.

In un movimento laterale Alcaraz è finito a terra e si è toccato la caviglia: non si è alzato subito ed è rimasto sulla terra pensieroso prima di rimettersi in piedi. Così ha commentato dopo l'uscita dal campo: "Ho sentito dolore subito e ho pensato che sarebbe stato difficile continuare se le cose non fossero migliorate. Ho giocato qualche punto e non miglioravano, non riuscivo a muovermi bene e ho capito che sarebbe stato impossibile continuare. Se avessi continuato credo che l'infortunio sarebbe peggiorato. Mi sono sentito male. Indian Wells? Credono che l'infortunio non sia grave".

Carlitos dopo essersi fermato, ha coperto il viso con un asciugamano e ha tolto la calza per valutare la situazione: subito le telecamere presenti hanno notato il gonfiore della caviglia mentre Alcaraz scuoteva la testa.

Con una buona fasciatura e un po' di riflesso, il classe 2003 è tornato in campo e, a sorpresa, ha messo a segno il primo break della partita grazie alla sua potenza e classe: nel suo turno di servizio, però, si è visto che non poteva muoversi con naturalezza e ha preso la decisione di abbandonare il match.

Carlos Alcaraz è arrivato a Rio de Janeiro con la speranza di giocare nuovamente la finale, come aveva fatto nel 2022, quando vinse battendo l'argentino Diego Schwartzman, e nel 2023, in quell'occasione venne sconfitto dal britannico Cameron Norrie.

A causa di questo infortunio ora lo spagnolo perderà 300 punti nel ranking e rischia di perdere così la posizione numero due nella classifica mondiale: di questa situazione può approfittare Jannik Sinner: lunedì prossimo il gap tra i due sarà di appena 535 punti. Con i punti disponibili a Indian Wells, il tennista italiano potrebbe quindi sorpassare anche Alcaraz nella classifica mondiale e diventare il primo italiano ad entrare nella Top 2 nella storia del tennis maschile.