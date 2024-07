Musetti e Paolini entrano nel club esclusivo di Wimbledon, Sinner c’era già: avranno privilegi a vita

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Tre tennisti italiani si sono qualificati per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, il più prestigioso al mondo. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in campo maschile, Jasmine Paolini in quello femminile. Per Sinner è la terza volta consecutiva tra i primi otto, mentre per Musetti e Paolini è la prima volta e per questo i due giocatori toscani entrano di diritto tra i soci di un club molto particolare, il cosidetto: "Last 8 Club", uno dei club più esclusivi del tennis, che comprende solo coloro che si sono qualificati almeno una volta per i quarti di Wimbledon.

Il Last 8 Club di Wimbledon, per molti ma non per tutti

Wimbledon ha le sue regole, è un torneo unico in tutto e per tutto. Non tutti sanno che ai Championships esiste il ‘Club degli ultimi otto', che non sono altro coloro che si sono qualificati ai quarti di finale del torneo. Coloro che lo raggiungono per la prima volta entrano di diritto nel club e hanno la possibilità, una volta finita la carriera e per tutta la vita, di avere posti riservati in tribuna e ospitalità all'interno del circolo in una tenda apposita, con bar e tavolini in cui potranno rilassarsi tra una partita l'altra.

Il "Last 8 Club" a Wimbledon.

I tennisti italiani soci del Last 8 Club a Wimbledon

Sinner era già socio dal 2022, quando arrivò ai quarti di finale per la prima volta, nel 2023 è tornato ai quarti, li superò e si qualificò per le semifinali in cui si arrese a Djokovic. Ora è il favorito per il successo finale. Gli italiani che sono stati inclusi nel club sono solamente sette in campo maschile, un numero veramente esiguo se si considera che a Wimbledon si gioca da oltre cento anni. Gli eletti sono il barone Umberto De Morpurgo, i miti Nicola Pietrangeli (due volte semifinalisti) e Adriano Panatta, Davide Sanguinetti, Matteo Berrettini (finalista nel 2021), Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che disputando uno splendido torneo è arrivato ai quarti.

La spilla da giacca che viene consegnato a chi entra a far parte del "Last 8 Club" di Wimbledon

Quali sono i benefici del Club esclusivo di Wimbledon

Il club è nato nel 1986, venne ideato da Buzzer Hadingham, all'epoca numero uno dell'All England Lawn Tennis Club. Hadingham diede vita a un club all'interno della SW19, club che dava a chiunque la possibilità di entrare. Gli ‘eletti' quali benefici hanno? Intanto possono avere a disposizione per ogni edizione di Wimbledon dei biglietti sia per il campo centrale che per il campo numero 1, e possono disporre anche di biglietti per uno spettacolo a loro scelta, tra quelli del West End. I biglietti sono sempre due, chi è nel club può portare un accompagnatore.

E poi c'è la suite dell'hospitality. Alle 18 c'è l'Happy Hour, ma prima tè, caffè e vino a volontà. Mentre al bar ci sono dei tavolini a disposizione per ospitare familiari o amici. In questa edizione si è palesato anche Roger Federer, che avrà magari avuto modo di rievocare i ‘vecchi tempi' e le sue otto vittorie, record assoluto.