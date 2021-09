Il Team Europa trionfa ancora nella Laver Cup: netto 14-1 al Resto del Mondo Il team Europa alza la coppa e si aggiudica anche la quarta edizione della Laver Cup. Ben 14-1 al Resto del Mondo e quarta vittoria su quattro da quando il torneo è stato ideato da Roger Federer nel 2017. Per l’Europa in campo anche Berrettini. A chiudere i conti della sfida di Boston sono stati Rublev e Zverev contro la coppia Opelka-Shapovalov, sconfitta 6-2, 6-7, 10-3.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il team Europa alza la coppa e si aggiudica anche la quarta edizione della Laver Cup. L'evento di tennis, ideato nel 2017 da Roger Federer e dal suo manager Tony Godsick, che quest'anno si è tenuto a Boston, ha visto il netto trionfo della squadra composta da Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini, Ruud e la riserva Lopez. Un match che alla fine si è concluso con un punteggio schiacciante. Ben 14-1 al Resto del Mondo di Shapovalov, Schwartzman, Auger-Aliassime, Opelka, Isner, Kyrgios e la riserva Sock che sotto gli occhi del capitano McEnroe subiscono la sconfitta più pesante della storia della Laver Cup che resta nelle mani del Team Europa.

A chiudere i conti della sfida di Boston sono stati Rublev e Zverev contro la coppia Opelka-Shapovalov, sconfitta 6-2, 6-7, 10-3. La gara è stata un dominio totale dall'inizio alla fine e il risultato ha rispecchiato quanto visto in campo con il successo netto del Team Europa capace di dominare in lungo e in largo. In campo anche Berrettini, finalista nell'ultimo torneo di Wimbledon. L'edizione 2021, disputata a Boston, conferma la netta supremazia dell'Europa che ha vinto tutte le edizioni della competizione.

A partire da Praga nel 2017 con la squadra capitanata da Bjorn Borg capace di vincere 15-9, poi nel 2018 a Chicago l'Europa riuscì a vincere 13-8 e nel 2019 a Ginevra l'Europa si impose 13-11 sul Resto del Mondo. Il tennista dell'Europa sempre presente e sempre in campo nelle quattro edizioni vinte alla Laver Cup è il tedesco Alexander Zverev che in singolare ha un bilancio di 6 partite vinte e una sola sconfitta. La curiosità più grande di questa edizione è rappresentata dal fatto che la Laver Cup 2021 è stata vinta dal Team Europa per la prima volta prima di Roger Federer in squadra. Anche questa è una conquista e l'inizio di una nuova era.