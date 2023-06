Il tabellone del torneo ATP 250 Stoccarda: Berrettini-Sonego al primo turno, c’è anche Musetti Il tabellone del torneo ATP 250 Stoccarda dove tornerà in campo Berrettini. Subito una sfida contro Sonego per Matteo. In campo anche Musetti. Tutti i match.

Il torneo ATP 250 di Stoccarda Boss Open 2023 apre la stagione del tennis sull'erba dal 12 al 18 giugno. Dopo il Roland Garros, tutto pronto per la nuova superficie con il ritorno in campo di Matteo Berrettini campione in carica dopo l'infortunio mentre Jannik Sinner giocherà a s-Hertogenbosch. Il tennista italiano nel tabellone dovrà affrontare subito un derby al primo turno contro Lorenzo Sonego. Nel main-draw c'è anche Lorenzo Musetti. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

ATP Stoccarda 2023, subito Berrettini-Sonego

Matteo Berrettini dopo aver saltato Roma e il Roland Garros dunque come annunciato torna a giocare. Purtroppo il sorteggio del tabellone del Boss Open 2023 è stato beffardo per il tennista italiano testa di serie numero 7 che se la vedrà contro Sonego.

Quindi l'Italia del tennis perderà uno dei suoi rappresentanti già al primo turno, con il vincitore che affronterà poi uno tra O'Connell e Altmaier, giustiziere di Sinner al Roland Garros. In questa parte del tabellone, quella alta, gli spauracchi sono Hurkacz e la testa di Serie numero 1 Tsitsipas.

Il tabellone di Lorenzo Musetti a Stoccara e gli avversari

A rappresentare l'Italia c'è anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero 6. Il tennista di Carrara al contrario dei suoi connazionali si trova nella parte bassa del tabellone e al primo turno scenderà in campo contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. A seguire la sfida contro uno tra Barrere e Otte. Andando avanti nel torneo di Stoccarda potrebbe affrontare Tiafoe, e poi uno tra la testa di serie numero 2 Fritz e il rientrante Kyrgios.

