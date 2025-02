video suggerito

Il servizio è un disastro e la racchetta si spezza: Shevchenko incredulo a Delray Beach Curioso incidente per Shevchenko durante la partita con Mmoh a Delray Beach. Racchetta distrutta dopo un servizio per il giocatore kazako.

A cura di Marco Beltrami

Episodio particolare in occasione del match valido per il torneo di Delray Beach in Florida. La partita tra Shevchenko e Mmoh è stata contraddistinta da un incidente curioso in cui ad avere la peggio è stata la racchetta del tennista kazako, letteralmente distrutta. Non si è trattato di uno sfogo o di uno scatto di rabbia, ma di un fuori programma legato alle condizioni climatiche.

Shevchenko perde il controllo della racchetta a Delray Beach

Partita molto intensa quella tra Shevchenko e l'americano che ha messo alla prova la fisicità di entrambi. Durante un turno di servizio del primo, l'umidità ha giocato un brutto scherzo al kazako che ha perso il controllo della racchetta. Dopo l'impatto con la pallina, l'attrezzo è scivolato via dalla mano bagnata ed è finita per scagliarsi sul cemento americano. Una botta fortissima a giudicare dal rumore e dalle conseguenze rimediate dalla racchetta che si è spezzata in due, con il manico da una parte e il piatto corde dall'altra.

La racchetta di Shevhcenko spezzata in due

Shevchenko non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto accaduto e ha preso il tutto con filosofia, sorridendo anche in direzione del suo angolo. "Mai visto niente di simile" ha dichiarato la telecronista di Tennis TV, fotografando anche lo stato d'animo di Mmoh che è rimasto molto colpito dall'incidente, reagendo anche lui con il sorriso.

Condizioni di gioco dunque molto particolari a Delray Beach con i giocatori che oltre a fare i conti con gli avversari devono attrezzarsi anche per sopportare le temperature e il caldo torrido. Purtroppo per Shevchenko le cose non sono andate benissimo visto che oltre a rompere una racchetta, il kazako ha dovuto salutare il torneo, arrendendosi in due set a Mmoh. Una giornata decisamente da dimenticare per Sheva, che forse avrebbe dovuto capire da quell'episodio sfortunato che non era giornata.