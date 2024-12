video suggerito

Il presidente della Federtennis spiega chi è davvero Sinner: "Chiedetelo a quelli di Porta a Porta" Jannik Sinner è il miglior tennista al mondo, è richiestissimo dagli sponsor e dalle televisioni. Ma Sinner, al di là di eventi particolari, alla TV dice sempre no, come ha spiegato anche il presidente Binaghi.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è il numero 1 del tennis, un traguardo straordinario che ha raggiunto sei mesi fa. In quella posizione ci sta molto bene e con il passare delle settimane ha aumentato il proprio vantaggio sui suoi rivali. Sinner è amato dai tifosi, non solo quelli italiani, ma quelli di tutto il mondo che lo hanno eletto il tennista preferito dell'ATP per il secondo anno consecutivo. Tutti lo cercano, in tanti vorrebbero invitarlo in TV, ma lui ha sempre detto no. La storia è nota. Il no ad Amadeus è ben impresso, così come quello preventivo per Carlo Conti.

"A lui non interessa stare davanti a una telecamera"

Il presidente della Federazione Tennis e Padel Angelo Binaghi in un'intervista ha fatto un consecutivo di questo magico 2024 del tennis italiano, ha incensato i suoi alfieri e ha parlato anche dei tre miti del tennis (Federer, Nadal e Djokovic). Ma ovviamente si è soffermato soprattutto su Jannik Sinner, che Binaghi conosce molto bene. E il numero uno del tennis italiano ha parlato anche dello Jannik privato: "Guardate che è un ragazzo simpaticissimo. Non è un caso che la gente gli voglia così bene e sia un modello positivo per lo sport e per i ragazzi. E che a lui di stare davanti a un microfono o a una telecamera, non gliene può fregar di meno. Anche in questo è poco italiano".

I no di Sinner a Sanremo e Porta a Porta

Nell'intervista rilasciata a La Nuova Sardegna Binaghi ha anche parlato dei tanti tentativi di portare Sinner in TV, ma pure dei tanti no. Jannik ha sempre declinato: "In tanti farebbero a gara per farlo partecipare a certe trasmissioni. A lui ce lo devi portare con la forza. Chiedetelo a quelli di Porta a Porta quante volte lo hanno invitato, oppure a Sanremo. Niente: a questo ragazzo di apparire non gliene frena niente. Poi, le poche volte che finisce in Tv, come con Chiambretti, buca lo schermo, perché è spontaneo e sorridente, e si fa voler bene".

Il presidente Binaghi conferma dunque i no a Sanremo, quest'anno tra l'altro il Festival si terrà in concomitanza con il torneo 500 di Rotterdam, e aggiunge pure i rifiuti a Porta a Porta, dove spesso sono stati celebrati i trionfi dello sport italiano, e con le sue parole fa capire, anche se non c'era bisogno, che tipo di ragazzo è Jannik Sinner.