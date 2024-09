video suggerito

Il numero 777 al mondo nel tennis ha vinto un torneo ATP: non era mai successo nella storia Impresa straordinaria del 35enne Marin Celic al Torneo ATP 250 di Hangzhou: da n.777 al mondo è riuscito a imporsi in due set in finale contro Zhang. Il croato, in passato anche n.22 in classifica e vincitore degli US Open 2014, è diventato il primo a vincere un ATP con il numero più basso di sempre nel ranking. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marin Cilic torna a festeggiare un importante successo, vincendo il torneo ATP 250 di Hangzhou vincendo in finale in due set su Zhang (7-6, 7-6). Una vittoria storica per il croato che è di fatto divenuto il tennista capace di imporsi in un torneo ATP con la più bassa posizione nel ranking internazionale: Cilic infatti, si è presentato da n.777 al mondo.

La vittoria e il record di Marin Cilic all'ATP 250 di Hangzhou

Una finale sofferta, arrivata dopo una autentica battaglia contro Zhizhen Zhang, con un doppio 7-6, ma anche una gioia infinita per Marin Cilic. A 35 anni suonati, il tennista croato è tornato a imporsi, contro ogni pronostico, trovando cammin facendo fiducia e coraggio e un tennis vincente. Sotto i suoi colpi sono cadi, senza mai perdere un set, Nishioka (6-4, 6-1), poi Nakashima (6-4, 7-6) e infine, in finale, Zhang, numero 43 del mondo. Per Celic la soddisfazione anche per essere entrato nella storia del tennis, diventando di fatto il primo a conquistare un torneo ATP col numero più basso di sempre nel ranking.

Il declino di Cilic e la rinascita all'ATP 250 di Hangzhou

Marin Cilic è un tennista di lungo corso a livello internazionale e dai grandi numeri. È attualmente il secondo giocatore croato, dopo Goran Ivanišević, a essersi aggiudicato un torneo del Grande Slam, impresa compiuta allo US Open 2014. Poi, nel 2017 – lo stesso anno in cui ha vinto la Laver Cup con il Team Europa – si è giocato una finale a Wimbledon e l'anno successivo, nel 2018, è arrivato in finale agli Australian Open e ha vinto la Coppa Davis. Ultimo sigillo di qualità, la medaglia d'argento in doppio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nel suo momento migliore, Cilic ha conquistato anche il n.22 del ranking prima di cedere ai tanti problemi fisici che lo hanno limitato enormemente. Anche quest'anno, fino ad oggi aveva potuto disputare solamente cinque tornei, finendo ai margini attorno alla millesima posizione e affrontando il torneo di Hangzhou da n.777.