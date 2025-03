video suggerito

Humbert a Indian Wells con lo chef personale: “Negli Stati Uniti ti danno insalate di plastica” Il tennista francese nei tornei americani di Indian Wells e Miami viaggia con uno chef privato, ingaggiato apposta per l’occasione: “Sono ipersensibile all’alimentazione. Anche io sono intollerante al glutine”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Ugo Humbert è un tennista francese, che dopo essersi attestato su buoni livelli sta continuando la sua crescita e in questo strano avvio di stagione 2025 ha la possibilità di togliersi grandi soddisfazioni. A Indian Wells il francese ha portato con sé anche un cuoco. Perché il cibo americano Humbert non lo tollera, sia per motivi personali sia perché il cibo degli americani non è di suo gusto.

Humbert a Indian Wells e Miami con lo chef privato

Nishikori lo ha liquidato, ora attende Rune. Una sfida assai intrigante. Sono nella parte alta del tabellone, quella lasciata sguarnita da Zverev e quindi aperta a tutti. Humbert ha rilasciato un'intervista a L'Equipe nella quale ha dichiarato di essere volato in California senza l'allenatore (Martin è rimasto a casa perché la sua dolce metà è in attesa di partorire) ma con un cuoco.

"Quando vai al ristorante di servono insalate di plastica"

Humbert è intollerante al glutine e deve stare particolarmente alla sua alimentazione e alla sua dieta. Gira il mondo ed è abituato a fare attenzione, ma negli Stati Uniti è molto più complicato. Spiegando le sue motivazioni è stato durissimo: "Durante i tornei ho difficoltà a mangiare. Parlo di qualità. Quando vai al ristorante ti servono insalate di plastica, io ho sempre mal di stomaco. Sono ipersensibile a questo, presto molta attenzione all'alimentazione. Anch'io sono intollerante al glutine, posso mangiarne un po' ma devo stare attenta, altrimenti mi fa male".

Così ha ingaggiato un cuoco, che fa parte del suo staff per ora per i tornei di Indian Wells e Miami: "Ho chiesto alla mia nutrizionista cosa potevamo fare. Mi disse che conosceva uno chef che aveva lavorato come lei per il PSG, e che forse avrebbe potuto venire con me ai due tornei di marzo, per cucinare. Loro concordano i menù, lui fa la spesa e prepara tutto per me. A seconda dell'orario della partita o dell'allenamento, posso anche portare il pasto allo stadio e farlo riscaldare sul posto".