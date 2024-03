Griekspoor impazzisce a Indian Wells e distrugge la racchetta: si ferma solo quando realizza Sfogo clamoroso di Griekspoor durante il match contro Zverev a Indian Wells, l’olandese ha frantumato la racchetta a più riprese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tallon Griekspoor protagonista di una brutta scena a Indian Wells. Il tennista olandese ha dovuto fare i conti con un attacco d'ira in occasione del confronto poi perso contro Alexander Zverev, che ha conquistato così gli ottavi di finale del Masters 1000 americano. Un'occasione sciupata, ha mandato su tutte le furie il numero 27 del mondo letteralmente incontenibile.

Il giocatore oranje non ha esordito dunque nel migliore dei modi sui campi in cemento del "tennis paradise". Dopo il bye del primo turno, Griekspoor che partiva sfavorito contro la sesta testa di serie ha rimediato una sconfitta in due set. Grandi rimpianti per il primo parziale in cui era in vantaggio 5-3. Come se non bastasse poi nel tie-break, Griekspoor ha avuto la chance di vincere con due set point a disposizione.

Anche in questo caso niente da fare, con Zverev che ha rimontato e si è preso la vittoria. Dopo aver chiuso 7-6, mentre il tedesco giustamente esultava, ecco lo sfogo dell'olandese. Incontenibile Tallon che ha iniziato rabbiosamente a colpire il cemento con la sua racchetta. Una serie di colpi violentissimi, che hanno deformato l'attrezzo del mestiere.

Il suo attacco di rabbia sembrava esaurito e invece ecco la "ricaduta" per Griekspoor che ha rifilato un altro paio di colpi mentre andava in panchina fermandosi solo quando ha realizzato di aver distrutto la sua racchetta. Dagli spalti è arrivato qualche mugugno, mentre l'arbitro non ha potuto fare altro che sanzionare Griekspoor con un warning.

L'episodio è finito anche sui social dove non sono mancate critiche al giocatore, anche in merito a quanto accaduto a Dubai e a Rublev. Il russo è stato squalificato per le presunte offese al giudice di linea. Qualcuno avrebbe voluto un provvedimento più duro anche per Griekspoor. In questo caso però a fare le spese della sua rabbia non è stato un ufficiale ma un oggetto.