I tennisti più forti al mondo sono milionari. Djokovic, fresco vincitore degli Australian Open, di soli premi ha guadagnato oltre 140 milioni di euro. Portano a casa assegni importanti tutti i primi dieci, quindici giocatori della classifica, ma sono tanti i tennisti che non riescono a sbarcare il lunario, e dopo la lunga sospensione per il Covid molti giocatori hanno patito economicamente.

I montepremi di tanti tornei, anche di livello, sono diminuiti, sarà così pure per Miami (in programma a fine mese). L'ATP da tempo sta cercando di trovare una soluzione, ha stabilito un bonus di 5.000 euro per tutti i giocatori posizionati dalla 200esima posizione in poi. Mentre è stato ufficializzato che i montepremi dei tornei ‘250' e ‘500' fino a Wimbledon aumenteranno e sarà così grazie (anche) a Federer e Nadal.

Cresce il montepremi degli ATP 250 e 500

I tornei ATP sono divisi in tre categorie ‘250', ‘500' e ‘1000' (più su ci sono gli Slam). E i montepremi dei tornei 250 e 500, cresceranno rispettivamente dell'80 e del 60%. I tornei ‘250' sono frequentati da giocatori di medio cabotaggio (tranne rare eccezioni) e tutti loro avranno la possibilità di guadagnare di più. Una buona notizia dunque per decine di tennisti che devono ringraziare i big, e in particolare Nadal e Federer.

Bravi Federer e Nadal

Perché i migliori giocatori, quelli piazzati, nella top ten, rinunceranno al ‘Bonus Pool' – soldi veri. Determinanti sono stati Roger Federer e Rafa Nadal che fanno parte del Consiglio dei giocatori, entrambi rappresentano i big e hanno dimostrato con grande intelligenza di capire il momento che stanno vivendo tanti altri tennisti e hanno con eleganza rinunciato a una porzione di denaro, ovviamente assieme a gli altri top (da Djokovic a Medvedev passando da Thiem e Tsitsipas), e l'hanno messa a disposizione di che ne guadagna di meno.