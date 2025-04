video suggerito

Gauff abbattuta da un colpo violento della sua compagna di doppio: spavento e sorrisi a Madrid Violenta pallinata in testa per Coco Gauff durante la partita di doppio. A colpirla è stata la sua compagna Montgomery, protagonista di un grave errore. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Masters 1000 Madrid di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando si gioca il doppio spesso e volentieri i tennisti puntano al corpo degli avversari per cercare di fare il punto. Questa volta però ad essere colpita non è stata la giocatrice piazzata dall'altra parte del campo, ma la compagna di squadra. Coco Gauff ha ricevuto una tremenda pallinata dalla doppista al suo fianco Robin Montgomery. Un incidente che sarebbe potuta costarle molto caro a giudicare dalla violenza del colpo.

Gauff colpita in testa dalla sua compagna di doppio a Madrid

La tennista americana numero 4 al mondo si trovava a rete, come da copione, al momento del servizio della sua compagna di doppio. Coco Gauff ha cercato di coprire soprattutto la parte centrale del campo, ma probabilmente non si è intesa con Montgomery. Quest'ultima infatti ha battuto in direzione centrale, proprio dove era posizionata l'altra giocatrice. Una bordata che l'ha colpita in pieno, abbattendola. La sfera è finita sulla nuca di Gauff, che è finita per terra come contraccolpo della pallinata.

Solo uno spavento per Coco Gauff che poi sorride a tutti

Subito tutti si sono rassicurati delle condizioni di Coco Gauff. In primis la sua amica Robin che ha chiesto scusa per l'errore, cercando di capire se la 4a giocatrice del ranking si fosse fatta molto male. Anche le avversarie si sono spaventate, e subito si sono avvicinate alla statunitense per verificare le conseguenze del colpo. Fortunatamente per lei, i capelli hanno attutito l'impatto della pallina e Coco Gauff con un bel sorriso non ha perso tempo per tranquillizzare tutti dicendo di stare bene. Insomma solo uno spavento per tutti, visto il punto dell'impatto sulla testa della campionessa americana.

Leggi anche Il team di Sabalenka in panchina con degli scacciamosche a Madrid: è un messaggio per Aryna

La partita è proseguita dopo un bell'abbraccio tra Montgomery e Gauff che si sono subito ritrovate, per affinare l'intesa. Purtroppo per la coppia non c'è stato nulla da fare e alla fine a vincere sono state Azarenka e Krueger. Gauff potrà concentrarsi esclusivamente sul singolare e sulla difficile sfida dei quarti di finale contro Andreeva.