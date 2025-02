video suggerito

Garin dopo lo scontro con Bergs: “Ho perso conoscenza per tre secondi. Non ho capito più niente” Il tennista cileno dopo lo scontro con Bergs, che ha infiammato Belgio-Cile di Coppa Davis, ha spiegato di aver preso conoscenza. Garin ha anche accusato un problema oculare. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa Davis, in parte, è tornata alla sua antica formula e sono tornate feroci contenziosi come quelli di un tempo. In Francia-Brasile gli animi si sono accesi, ma nulla a confronto di quanto accaduto in Belgio-Cile, dove Garin dopo essere stato travolto da Bergs a un cambio di campo si è rifiutato di giocare ed ha perso set e partita, che è costata carissimo. Perché il Belgio ha eliminato il Cile.

Lo scontro tra Bergs e Garin in Belgio-Cile

Il Belgio è avanti 2-1 sul Cile. Bergs-Garin è una partita determinante. Il belga tiene il servizio e si porta sul 6-5 nel terzo set. Zizou Bergs è un tennista talentuoso e istintivo, al cambio di campo zampetta e va a sbattere contro Garin. Il contatto c'è. L'ha fatto volontariamente o no? Il cileno cade a terra, si rialza dopo un po', è furioso, chiede la squalifica dell'avversario. Carlos Ramos dice di no. Niente squalifica.

Garin è una furia, protesta, dice di non voler tornare in campo. Il capitano Massu lo sostiene. Non torna in campo, subisce un penalty point, poi un penalty game. Il Belgio vince set e partita, supera il turno, giocherà con l'Australia nel mese di settembre.

Il Cile sostiene Garin: "Non c'è fair play"

Fine della storia? No. Non può esserlo. Garin poco dopo mostra i segni sul volto del contatto con Bergs. Niente di sorprendente, perché il colpo c'è stato. La squadra cilena si è schierata con il compagno. A dargli manforte è stato soprattutto Nicolas Jarry, che a causa di problemi fisici non ha giocato il singolare: "Non capisco dove sia scritto nel regolamento che si può colpire qualcuno durante una partita di tennis. Sosteniamo Garin nella sua decisione e siamo molto sorpresi dalla situazione. Si dice che sia lo sport più bello del mondo dove regna il fair play, ma non è così".

Il tennista ha perso conoscenza per tre secondi

Garin dopo l'immagine social ha parlato con il cuore in mano, ha descritto l'accaduto dicendo: "Ho lasciato la mia vita in campo, ho dato il 100%. All'improvviso vedo Bergs saltare verso di me. Ho perso conoscenza per tre secondi, sono svenuto. Mi sono rialzato e non sapevo niente, non capivo la situazione. Mi sarebbe piaciuto concludere la partita in questo modo. Volevano costringermi a giocare, avevo un livido e mi girava la testa. Penso che quello che è successo sia stato negligente e insensibile. Non ho parole per descrivere ciò che è successo. Mi dispiace e mi dispiace che l'arbitro mi abbia costretto a giocare".

Problemi all'occhio e ha battuto la testa

Il medico della federtennis cilena, Alejandro Orizola, ha spiegato cosa è successo al tennista: "Cristian Garin ha ricevuto un violento colpo al bulbo oculare, per questo è caduto e ha battuto la testa. Ciò gli causò gonfiore, difficoltà alla vista, nausea e un forte mal di testa, sebbene non perdesse conoscenza in nessun momento. Cristian Garin non era nelle condizioni di continuare".

La versione di Bergs sul contatto con Garin

Lui, il villain, vero o presunto, ha dato la sua versione dei fatti. L'ha spiegata bene, non si è scusato, però, con il cileno: "L'ho toccato, sì. Ho fatto un piccolo errore, in un momento di pura eccitazione. Saltavo di gioia, correvo in panchina e penso che lo batterò. Mi vede arrivare e alla fine lo urto. Ovviamente è un po' colpa mia, ma penso che anche lui stia esagerando. Non so se questo incidente passerà alla storia. Ricordo che qualche anno fa accadde qualcosa di simile in un campo di pallamano e ho la sensazione che in questo momento i cileni non mi apprezzino molto".