Fognini trionfa in doppio con Bolelli a Rio, poi il dispiacere per l’avversario: “So cosa significa” Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno vinto il torneo di doppio Rio Open a Rio de Janeiro battendo in finale la coppia formata da Murray e Soares. Non vincevano dal 2015.

A cura di Marco Beltrami

La bandiera italiana sventola a Rio de Janeiro. Si è chiuso nel migliore dei modi per i colori azzurri il torneo di tennis ATP 500 Rio Open, grazie a Fabio Fognini e Simone Bolelli. La coppia azzurra ha vinto infatti il torneo di doppio, superando in finale quella che era la terza testa di serie Jamier Murray e Bruno Soares dopo una lunga battaglia. Una bella soddisfazione per i nostri due giocatori che non vincevano un torneo dal 2015 quando piazzarono l'impresa con il trionfo agli Australian Open.

Domenica dunque da incorniciare per il tennis italiano, dopo che sempre sulla terra rossa brasiliana non erano arrivate molte soddisfazioni. Nel torneo di singolare infatti la corsa della testa di serie numero 1 Matteo Berrettini, si era interrotta contro il giovane Carlos Alcaraz capace poi di battere dopo poche ore anche Fabio Fognini. Certo, il tennista spagnolo ha confermato tutto il suo talento e le sue potenzialità, aggiudicandosi il torneo, ma la delusione per il ko di Matteo è stata forte alla luce del suo status di primo giocatore del seeding.

Ci hanno pensato dunque Bolelli e Fognini a mettere tutti d'accordo nel Belpaese vincendo in poche ore due partite nella stessa giornata. La coppia italiana prima ha battuto Santiago Gonzalez e Andres Molteni 7-6(4), 6-2, e poi in tarda serata a chiudere un torneo stravolto dalla pioggia e dalle polemiche sulla gestione complicata dei match, quella formata da Jamie Murray e Bruno Soares 7-5, 6-7(2), 10-6. Un'impresa visto che il britannico e il brasiliano erano la terza testa di serie del tabellone, e favoriti. Per Fognini-Bolelli, rispettivamente classe 1987 e 1985, si tratta del quarto titolo a livello di doppio in carriera insieme.

Enorme la soddisfazione per i due giocatori italiani, che hanno ampliato il loro palmares: si tratta del nono titolo in doppio per entrambi. Nel post-partita Fognini oltre alla gioia per il trionfo, ha voluto dedicare un pensiero ad uno degli avversari sconfitti, dimostrando grande correttezza e umanità: "Mi dispiace per Bruno, so quanto significhi per un brasiliano vincere a Rio. Adoro giocare qui, i fan mi hanno esaltato per tutta la settimana, fino a questo titolo".

Bolelli ha riconosciuto invece le doti da stacanovista del compagno: "Fabio è fantastico, ha giocato in singolo tutta la settimana con molti ritardi a causa della pioggia, ma non ha rinunciato al doppio ed eccoci qui con il titolo”. Un segnale d'ottimismo in vista di una settimana che si preannuncia interessante, con il ritorno in campo di Sinner, dopo l'addio a coach Piatti e il nuovo sodalizio con Vagnozzi, e la sfida tra Musetti e Djokovic.