Berrettini fuori a Rio: Carlos Alcaraz è in semifinale, sfiderà Fognini Matteo Berrettini è stato sconfitto nei quarti di finale del torneo di Rio. Il romano, testa di serie numero 1, è stato battuto da Carlos Alcaraz, che ora sfiderà Fognini.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini esce di scena dal torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Il tennista romano è stato sconfitto nei quarti di finale da Carlos Alcaraz, giovane talento del tennis che si è preso la rivincita dopo la strepitosa partita degli Australian Open. Alcaraz è chiamato agli straordinari e già nelle prossime ore affronterà in semifinale Fabio Fognini. L'altra semifinale la disputeranno gli argentini Schwartzman e Francisco Cerundolo.

Il torneo di Rio de Janeiro in questi anni si sta costruendo una bella credibilità, ma purtroppo la buona stella non ha aiutato gli organizzatori. Il meteo è stato molto negativo in questi giorni e ha complicato la vita di tutti i giocatori. Berrettini avrebbe dovuto esordire giovedì, ma è sceso in campo venerdì ha a causa di diverse interruzioni per la pioggia ha avuto bisogno di sei ore per superare Monteiro. Il romano sapeva che oggi sarebbe stata abbastanza dura, perché c'era intanto la sfida con Alcaraz e poi eventualmente una semifinale a giocare quasi a stretto giro, con Fognini che in giornata si è sbarazzato di Coria.

Matteo inizia male, Alcaraz fa subito il break e con un secondo break chiude il set con il punteggio di 6-2, che Berrettini gli restituisce nel secondo set. Quando inizia il terzo arriva nuovamente la pioggia. Alla ripresa Berrettini regge fino al 2-2, poi crolla quasi di schianto contro un avversario che oggi molto lontano da lui in classifica ma che in realtà galoppa verso le prime posizioni. Alcaraz inanella quattro giochi consecutivi e con un altro 6-2 passa in semifinale. Tra poche ore disputerà la semifinale con Fognini. Un italiano dietro l'altro per Carlos Alcaraz. Berrettini cancellerà velocemente questo ko e si concentrerà per il torneo di Acapulco, in programma la prossima settimana.