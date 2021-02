Termina agli ottavi l'avventura di Fabio Fognini agli Australian Open 2021. Il tennista azzurro è stato sconfitto in tre set (6-3/6-4/6-2) dal numero due del mondo Rafa Nadal al termine di un match durato poco più di due ore che ha visto lo spagnolo sempre in controllo. Sfuma dunque l'ipotesi di un quarto di finale tutto italiano nello slam australiano (tra poco Matteo Berrettini affronta il greco Stefanos Tsitsipas nell'altro ottavo di finale).

Dopo un primo set filato abbastanza liscio per l'ex numero uno del mondo nel secondo set il ligure ha avuto l'occasione per riaprire la partita e dare maggior filo da torcere al campione spagnolo. Fognini infatti, dopo esser riuscito a strappare il break, si era portato sul 4-2 venendo però immediatamente controbrekkato dallo spagnolo che nonostante i due ace dell'azzurro conquista il 7° game. Nel gioco successivo Fabio ha l'occasione di portarsi nuovamente avanti ma il sogno svanisce quando spreca tre palle break e deve arrendersi al recupero dello spagnolo che con un lob da antologia rimette il risultato in parità.

Da lì Fabio Fognini esce definitivamente dal match con Rafa Nadal che alza il livello del proprio gioco conquistando gli altri due game che gli permettono di portarsi in vantaggio di due set. Terzo set senza storia con il tennista italiano che non riesce a contrastare i continui cambi di gioco dello spagnolo che con un netto 6-2 chiude la pratica e si conquista un posto nei quarti di finale del primo slam stagionale dove incontrerà il vincente dell'ottavo che vede sfidarsi l'altro azzurro Matteo Berrettini e il greco Tsitsipas.