Fognini ritrova Pascal a Ballando: “Mortacci sua, me l’hai fatta pagare coi soldi”. Cosa è successo

Fabio Fognini è tornato a respirare aria di Wimbledon anche a Ballando con le stelle. L'ex tennista, che si sta disimpegnando molto bene anche nelle vesti di ballerino, ha ritrovato una sua vecchia conoscenza: Pascal Maria, l'ex arbitro con il quale fu protagonista di un memorabile siparietto sull’erba del torneo più prestigioso del mondo.

Durante l’ultima puntata della trasmissione televisiva, la padrona di casa Milly Carlucci ha ricordato a Fabio la presenza del vecchio “nemico”, con il quale negli anni si è creato però un rapporto molto bello, quasi di amicizia. Fognini, con il suo solito stile, ci ha scherzato su: "Ho una sesta giuria oggi, ho Pascal ragazzi. Mortacci sua, come si dice a Roma". Molto divertito l’ex giudice tra il pubblico.

La multa salata di Pascal a Fognini

Ma sono più severi i verdetti dei giurati di Ballando con le Stelle o quelli dell’arbitro Pascal? L’ex campione, perfettamente a suo agio con le scarpe da ballo, ha ricordato la stangata che gli comminò il giudice di sedia transalpino: "Non lo so… loro con le bacchette e con i numeri, lui me l'ha fatta pagare coi soldi".

Cosa è successo tra Pascal e Fognini

Quando si parla di Fognini e Pascal, il pensiero va immediatamente al 2013. Il tennista italiano era impegnato nel match contro Jurgen Melzer. In occasione di un dritto che sembrava poter portare a un punto, il giudice di sedia — un po’ in ritardo — chiamò la palla fuori. La reazione di Fabio fu esilarante: si gettò a terra e iniziò a ripetere: "Non è vero, ma non è vero, non è vero! Ma come fai? Ha preso il gesso, Pascal! Ma come fai a dire… e come fai a darmi il warning? Per favore!". Inconsolabile Fognini, tra i sorrisi di Pascal e del pubblico: "Ha toccato il coso (il gesso, ndr)… ma come ca**o fai? Madonna!".

La beffa oltre al danno: oltre all’eliminazione, l’azzurro dovette pagare una multa salatissima da 12 mila sterline, quasi 14 mila euro. Una cifra alla quale ha fatto riferimento proprio Fognini a Ballando.

Chi è Pascal Maria e la sua carriera prestigiosa

Il 52enne anche per questo episodio ha visto accrescere la sua popolarità alle stesse. Attivo fino al 2017, il 52enne francese ha collezionato tantissime partite dei tornei più prestigiosi. Al suo attivo anche tantissime finali nei tornei dello Slam. Ora si gode lo stop dalle attività, con la soddisfazione di essere ricordato con piacere dai tennisti diretti. Anche dallo stesso Fognini.