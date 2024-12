video suggerito

Finals di Coppa Davis in Italia dal 2025, oggi l’annuncio ufficiale: dove si giocheranno Con ogni probabilità l’Italia dal 2025 organizzerà le Final 8 di Coppa Davis. Bologna sembra favorita per la prossima stagione, ma anche Milano e Torino potrebbero avvicendarsi fino al 2030. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia ha vinto le ultime due edizioni della Coppa Davis, i due trionfi sono arrivati a Malaga. Nel 2025 la difesa del titolo con ogni probabilità avverrà proprio in Italia. Il contratto di Malaga con l'ITF è scaduto. Si parlava di ipotesi saudita o cinese per le Finals, ma con un colpo di reni i dirigenti italiani sembrano aver bruciato tutta la concorrenza e dal 2025 le Final 8 si disputeranno in Italia. Si parla di un accordo pluriennale con Bologna in pole position, ma con passaggi in futuro a Milano o Torino.

Dal 2025 le Finals di Davis in Italia

L'annuncio ufficiale arriverà nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre, poco prima del sorteggio degli accoppiamenti dei playoff di Coppa Davis 2025, che non riguardano l'Italia, che in quanto campione è già avanti di un turno. I rumors provenienti dalla Spagna parlano di Italia come organizzatrice certa delle Final 8 di Coppa Davis, che si tengono nel mese di novembre.

L'Italia di Coppa Davis che ha trionfato a Malaga

Bologna, Milano e Torino candidate per ospitare le Finals

Bologna, che ha ospitato negli ultimi tre anni uno dei gironi delle Finals di settembre, ha ancora un anno di contratto. Ma dal 2025 la formula cambia. Non ci saranno più fasi a gironi, ma sfida canoniche con incontri in casa e in trasferta sia a gennaio/febbraio che a settembre. Mentre le Final 8 si giocheranno in un'unica sede. Bologna avendo già un contratto in essere potrebbe essere la prima città italiana a ospitarle, con un avvicendamento probabile con Milano e Torino, che tra il 2026 e il 2030 potrebbero alternarsi nell'organizzare le ATP Finals.

Jannik Sinner alza la Coppa Davis a Malaga per il secondo anno di fila

L'Italia spera di tornare a giocare una finale di Davis in casa

L'Italia ha disputato nove finali di Coppa Davis, tre le ha vinte: le ultime due sono stampate nelle mente degli appassionati, la prima è del 1976. Di queste nove finali, otto sono state giocate fuori casa, l'unica giocata in Italia è stata quella persa con la Svezia a Milano nel 1998.