Finale drammatica per Pouille, esce dal campo in sedia a rotelle: “Forse non potrò più giocare”

A cura di Marco Beltrami

Epilogo inaspettato e drammatico per il torneo di tennis di Lille. La finale del Challenger locale tra Arthur Bouquier e Lucas Pouille si è conclusa anticipatamente a causa di un gravissimo infortunio rimediato dal secondo. L'ex numero 1o del mondo si è fermato improvvisamente dopo un tentativo di rincorsa, ed è stato costretto a lasciare il campo su una sedia a rotelle. Grande signorilità poi da Pouille che è tornato per la premiazione, facendo chiarezza amaramente sulle sue condizioni.

Grave infortunio per Pouille si ritira durante la finale di Lille

Sul punteggio di 6-3 per il suo avversario e di 5-3 per lui nel secondo set, Pouille si è accasciato sul cemento molto dolorante dopo uno scatto. La situazione è sembrata sin da subito molto grave e infatti per il vincitore di cinque titoli ATP ed ex semifinalista Australian Open non c'è stato nulla da fare. Impossibile proseguire il match, con i sanitari che hanno aiutato il povero Pouille ad accomodarsi su una sedia a rotelle, per muoversi in direzione infermeria.

Pouille signore, torna in campo in stampelle per la premiazione

Finale conclusa e Bouquier vincitore del titolo per ritiro. Shock nel palazzetto di Lille, con un silenzio surreale di diversi minuti prima dell'allestimento del palco per la premiazione. Sul campo è tornato anche Pouille con le stampelle e visibilmente provato. Il suo discorso è stato struggente: "Le notizie, credo, non sono buone. Non voglio fare dichiarazioni finché non saranno stati effettuati i test. Ma c'è la possibilità che questa sarà l'ultima partita della mia carriera. Penso che sia una rottura completa del tendine d'Achille. Giocare di nuovo a tennis ad alto livello dopo questo è complicato. Farò tutto il possibile per tornare, in ogni caso ci proverò. Parlerò con i dottori e i chirurghi. È così, è la vita".

Applausi a scena aperta per questo ragazzo che ancora una volta deve fare i conti con un infortunio. Il classe 1994 poi, dopo aver fatto incetta di applausi dal pubblico di Lille ha fatto chiarezza sulla gravità della situazione sui social confermando purtroppo i suoi primi sentori: "I risultati sono come pensiamo.. Rottura completa del tendine di Achille.. Grazie di cuore a tutti per i vostri messaggi. Entrerò in chirurgia nei prossimi giorni e farò di tutto per tornare..".