Ferrero spiega perché ha smesso di seguire Alcaraz sui social: “Alla fine non ho risolto nulla”

Juan Carlos Ferrero ha spiegato i motivi che lo hanno portato a cercare di prendere le distanze da Carlos Alcaraz dopo la separazione.

Sono passati tre mesi ma la separazione con Carlos Alcaraz è ancora una ferita aperta che fa male e non guarirà a breve. Juan Carlos Ferrero non lo nasconde nella sua ultima intervista con Josep Pedrerol a El Cafelito. Il coach ed ex numero uno del mondo, è tornato sul divorzio dal suo pupillo anticipando anche ulteriori rivelazioni sui motivi dello stesso. Nel frattempo JuanKi ha svelato perché ha smesso di seguire il tennista sui social, situazione che aveva alimentato ulteriori rumour su una chiusura non pacifica.

Ferrero spiega perché ha smesso di seguire Alcaraz sui social

Cosa c'è dietro il dietrofront su Instagram di Ferrero? Nessuna polemica, ma solo la volontà di non farsi ulteriormente del male. Meglio non vedere quello che fa Carlitos, per non alimentare la nostalgia e i ricordi: "Non lo seguo perché ho bisogno di un po' di tempo, per prendere le distanze – riporta La Sexta – Che poi, allo stesso tempo, se apro Instagram mi compare dappertutto. Alla fine non ho risolto nulla: segui le pagine di tennis e dei tornei e lui ti spunta lo stesso".

Nessuna vendetta da parte di Ferrero che vuole abbracciare Alcaraz

Nessuna vendetta dunque per Ferrero che spera anzi di poter presto incontrare Alcaraz per scambiarsi un saluto affettuoso e gettarsi tutto alle spalle: "Non l'ho fatto per ripicca. Ho voglia di vederlo e di dargli un abbraccio. Per normalizzare tutto quello che è successo, credo che ci sia ancora una chiacchierata in sospeso. A me piacerebbe molto".

I motivi della rottura tra Ferrero e Alcaraz

Ci sarà dunque il modo per ritrovarsi? Bisognerà vedere se anche Alcaraz la pensa come Ferrero dopo quelli che sono stati i dissidi legati alla negoziazione del contratto. Diversi retroscena sulla vicenda hanno evidenziato, che uno dei problemi è stata anche l’ingerenza dei familiari di Carlitos con l’obiettivo di ridurre anche l’influenza del coach e la possibilità di sfruttare maggiormente la sua accademia.