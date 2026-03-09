Ferrero: “Mio figlio voleva vedere Valencia-Real, ho dovuto dirgli no: non sarei stato accolto bene”

Juan Carlos Ferrero ha spiegato perché i tifosi del Valencia non lo vedono di buon occhio. Una situazione che lo ha spinto a dire di no a suo figlio.

Juan Carlos Ferrero ha dovuto dire di no a suo figlio che gli aveva chiesto di portarlo allo stadio per assistere a una partita di calcio. Uno dei due ragazzi del popolare coach ed ex numero uno del mondo di tennis, che ora si sta confrontando con il golf, voleva semplicemente gustarsi dal vivo il match tra Valencia e Real Madrid. L'ex allenatore di Alcaraz ha voluto di fatto tutelarlo.

Nell'ultima intervista con il popolare giornalista televisivo spagnolo Pedrerol, Juanki ha dimostrato di conoscere perfettamente il momento in cui la stima dei tifosi della sua terra è andata completamente perduta. Il suo è stato considerato una sorta di tradimento nei confronti del Valencia: "Per me le cose si sono complicate molto il giorno in cui ho dato il calcio d'inizio onorario al Bernabéu. Quando abbiamo vinto la Coppa Davis c'è stato questo calcio d'inizio e a Valencia ha dato tantissimo fastidio. È una cosa che mi fa male ancora oggi. Io adoro Valencia, adoro la città, adoro la gente, ma il fatto che io sia del Madrid è sempre stato preso malissimo".

Per celebrare la prima Coppa Davis vinta con la Spagna contro l'Australia, fu scelto proprio Ferrero per la celebrazione nella casa del Real Madrid. Questo è stato considerato come un'onta, nonostante Ferrero non abbia dimenticato le sue origini in un evento molto speciale: "In quella finale di Coppa dei Campioni giocata dal Valencia, volevo che vincessero contro il Madrid perché mi sono detto: ‘Chissà quante altre volte il Valencia arriverà in finale di Coppa dei Campioni, voglio che vincano loro'. Voglio sempre che il Valencia vinca. Ma la mia famiglia è sempre stata del Madrid e io sono del Madrid".

Alla luce di tutto questo, quando uno dei due figli maschi gli ha chiesto di andare a vedere Valencia-Real al Mestalla, Ferrero ha detto di no: "Mio figlio mi ha detto: ‘Andiamo a vedere Valencia-Madrid' e gli ho dovuto dire di no perché sapevo che non sarei stato accolto bene. E mi fa male, perché io adoro Valencia e la sua gente è fantastica".