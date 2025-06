video suggerito

Federer pubblica una foto del 2019 con Sinner per svelare i tre veri vincitori del Roland Garros Dopo la magnifica finale del Roland Garros vinta da Carlos Alcaraz su Jannik Sinner in cinque set, Roger Federer ha voluto omaggiare i due finalisti e il tennis.

A cura di Alessio Morra

La finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata in assoluto una delle più belle di ogni tempo.5 ore e 29 minuti di emozioni e spettacolo puro. Ha vinto lo spagnolo, che ha annullato pure tre matchpoint. Un match che lascia una profonda delusione nel numero 1 che è stato letteralmente a un passo dal successo. La grandezza della partita è stata celebrata anche da Roger Federer, che raramente interviene per commentare gli eventi. Re Roger ha postato un paio di foto nelle quali ha esaltato Sinner e Alcaraz.

La meravigliosa finale del Roland Garros

Una finale di rara bellezza, e di rara amarezza per i colori italiani. Sinnerera avanti di due set ed è stato battuto al quinto da un Alcaraz straordinario, che a un certo punto pareva in balia, ma che è riuscito a ritrovare energie e colpi straordinari. Jannik vince i primi due set, Carlos il terzo, a metà del quarto il break dell'azzurro, sembra quello decisivo. 4-3, 5-3, 0-40. Tre matchpoint. Sembra quasi fatta. Ma il tennis è lo sport del diavolo, e Alcaraz è altrettanto un campionissimo. Li annulla.

La rimonta vincente di Alcaraz su Sinner

Poi c'è il break! Si va al tie-break, lo vince Alcaraz.Quinto set. Jannik è stanco, perde il servizio, sembra finita di nuovo. Invece quando Alcaraz serve per il match perde il servizio, 5-5. Si continua, poi super tie-break, a 10. Lo vince Carlos, 10 a 2! È lui il campione del Roland Garros.

Chiusa la partita, si celebra, ovunque, l'epica di un incontro che è già storia. Ne parla chiunque, non può essere altrimenti. Si è scritta la storia del tennis, la storia del Roland Garros. Se è la finale più bella di sempre di Parigi non si può dirlo, di sicuro è stata la più lunga.

La stories di Federer che omaggia Alcaraz, Sinner e il tennis

Il post di Roger Federer con Sinner e Alcaraz

Tra chi ha celebrato la finale di Sinner e Alcaraz c'è stato anche Roger Federer che su Instagram, in un reel, ha postato due foto, una in cui è in compagnia di un giovane Alcaraz e l'altra di un giovane Sinner, in una foto del 2019, nel primo allenamento tra un giovanissimo Jannik e il re del tennis, che all'epoca era ancora il tennista con più titoli Slam di sempre. E a corredo di quelle due immagini ha scritto: "Ci sono stati 3 vincitori oggi a Parigi: Alcaraz , Sinner e il bellissimo gioco del tennis. Che partita". Parole da sottoscrivere.