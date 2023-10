Federer arriva a Shanghai e ruba la scena a Rublev: “Il pubblico guardava solo Roger” Il tennista russo battendo Humbert si è qualificato per le semifinali del torneo 1000 di Shanghai. Durante il match di Rublev è sbucato Roger Federer, che ha catalizzato l’attenzione degli spettatori.

A cura di Alessio Morra

Andrey Rublev si è qualificato per le semifinali del torneo 1000 di Shanghai, del quale è il favorito dopo la moria di teste di serie. Il tennista russo però da favorito gioca male, lo ha detto lui stesso, e nell'agevole successo con Humbert determinante è stato Roger Federer, e sì: proprio lui, l'ex numero uno del tennis mondiale che ha giocato un ruolo decisivo in favore del tennista russo.

Rublev a Shanghai si è presentato con fiducia e con tante speranze, quelle che gli dava la corsa alle Finals. In fondo non gli mancano tanti punti. Superato il secondo turno in modo agevole, ha giocato in modo strepitoso con Mannarino, poi ha superato Tommy Paul e qualificandosi per i quarti di finale è diventato il tennista con la classifica migliore, e in automatico il favorito per il successo finale. Ma dopo la partita con l'americano, in modo disarmante, Rublev aveva detto: "Quando ho grandi opportunità gioco malissimo". Sincerità allo stato puro.

Korda, Hurkacz e Dimitrov si sono qualificati per le semifinale, poi è toccato a Rublev scendere in campo contro il francese Humbert, che lo aveva recentemente battuto a Pechino. Il russo parte forte, vince il primo 6-2, ottiene un break nel secondo, ma poi lo perde, prima però di ritrovare la marcia giusta e vincere in due set (6-3 il secondo).

Durante l'incontro è sbucato Roger Federer, che a Shanghai ha ottenuto un'ovazione incredibile. Lo svizzero si è recato in Cina dove è stato omaggiato in qualità di ex campionissimo e pluri-vincitore del torneo. Roger è stato premiato a cavallo delle due gare in programma sul centrale. E quando Federer si è presentato sugli spalti ha fatto un favore a Rublev, che ha perso tutta l'attenzione che aveva su di sé, perché gli spettatori erano quasi più curiosi di vedere King Roger.

Una situazione incredibile, che raramente capita in un torneo di tennis, ma con Federer non ci stupisce di nulla. Il tennista russo, che ora sfiderà il suo amico Dimitrov, dopo la partita ha detto chiaramente che la presenza di Roger lo ha agevolato: "Lui non mi ha affatto distratto Ma tutte le persone hanno smesso di concentrarsi sulla partita perché si concentravano solo su Roger. Quindi non guardavano più il tennis, guardavano solo Roger".