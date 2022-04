Fabio Fognini vola in semifinale all’ATP 250 di Belgrado: battuto il tedesco Oscar Otte Fabio Fognini conquista l’accesso alla semifinale degli ATP 250 di Belgrado. Il tennista ligure ha battuto il tedesco Oscar Otte in due set. Affronterà uno tra Taro Daniel e Andrey Rublev.

A cura di Fabrizio Rinelli

Fabio Fognini conquista l'accesso alla semifinale degli ATP 250 di Belgrado. Il tennista ligure è stato caparbio e determinato in gara battendo il tedesco Oscar Otte in due set. Quest'ultimo, numero 70 della classifica ATP, va ko con il punteggio 7-5 6-4. Fognini è stato bravo a ribaltare il primo parziale quando era sotto 2-5 andando due volte al break. Fognini ha ottenuto questo successo dopo aver battuto prima Marco Cecchinato e poi Aljaz Bedene.

Ora il suo cammino inizia a farsi davvero importante. A Belgrado, il tennista italiano, potrebbe infatti raggiungere una finale che gli manca da due anni quando nel 2019 a Montecarlo affrontò Lajovic. Fognini adesso si giocherà la finale contro uno tra Taro Daniel e Andrey Rublev in quella che rappresenta la sua seconda semifinale stagione dopo quella giocata contro Carlos Alcaraz a Rio De Janeiro. L'altra semifinale sarà invece tra Novak Djokovic e Karen Khachanov.

Fognini in gara è stato determinato a recuperare l'iniziale svantaggio che vedeva Otte davanti 3-0 in avvio prima di portarsi sul 5-2. Il tennista azzurro è stato però in grado di prendere in mano le redini della gara trovando la forza necessaria per reagire sul punteggio di 40-15. Sotto 2-5 con ben 5 game consecutivi riesce a ribaltare tutto chiudendo 7-5 dopo un'ora. È la svolta decisiva della gara dato che Fognini prende totale consapevolezza della partita col passare dei turni riuscendo a partire bene subito nel 2° con un break di vantaggio.

La svolta definitiva di tutta la gara arriva con il nuovo break di Fognini nel 7° game che consente al tennista italiano di allungare portandosi sul 5-3 arrivando al termine della gara e chiudendo al primo match point con il 6-4 finale. Per Fognini si tratta della 41a semifinale in carriera e con la piena consapevolezza di poter davvero dire la sua in questo torneo nonostante la presenza di Djokovic dall'altra parte del tabellone.