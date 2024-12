Eugenie Bouchard ferita mentre gioca a pickleball: portata d’urgenza in ospedale, cornea lesionata

video suggerito

Brutto infortunio per Eugenie Bouchard: la finalista di Wimbledon 2014 ed ex numero 5 al mondo, ha subìto un serio incidente all'occhio durante una sessione di allenamento di pickleball. La 30enne tennista e modella canadese è stata trasportata d'urgenza in ospedale e dopo le cure e gli esami del caso ha dovuto indossare una benda sull'occhio per una lesione alla cornea, come poi testimoniato con un paio di storie su Instagram.

L'incidente a Eugenie Bouchard: ferita a un occhio e portata al pronto soccorso

‘Genie' si stava allenando, quando è stata colpita all'occhio dalla pallina di plastica, costringendola a recarsi al pronto soccorso, da cui è tornata a casa con la vistosa medicazione. Fortunatamente la Bouchard ha assicurato i suoi 2,3 milioni di followers che guarirà "nel giro di pochi giorni". La canadese ha scritto a corredo delle due foto: "Durante l'allenamento di oggi sono stato colpita all'occhio da una palla da pickleball. È stato un colpo da parte del mio compagno dritto nell'occhio. Sono andata al pronto soccorso e ho una cornea graffiata. Le cose che facciamo per questo sport! Sarò guarita nel giro di pochi giorni".

La prima delle due foto postate da Genie Bouchard su Instagram, prima di andare al pronto soccorso

La Bouchard ha costruito la sua fama nel tennis, ma recentemente gioca sempre meno nel circuito e ha trovato una nuova dimensione nel pickleball, un gioco simile al padel, in cui si gioca due contro due in un campo piccolo, la cui popolarità sta rapidamente aumentando in tutto il mondo.

L'attuale classifica della canadese – addirittura numero 1003 nel ranking WTA – rispecchia il suo disimpegno crescente dal tennis. Lo scorso agosto Eugenie ha ricevuto una wild card per il torneo casalingo di Toronto, ma è stata eliminata al primo turno di qualificazione. In precedenza, a maggio, la Bouchard aveva vinto due partite in un torneo del circuito minore a Zephyrhills. Questo è tutto per quanto riguarda i suoi impegni tennistici nel 2024: le priorità della 30enne sono cambiate e sono rivolte maggiormente al pickleball ma anche all'attività di influencer social.

La locandina dell'esibizione di pickleball tra le coppie Bouchard-Roddick e Agassi-Graf

Eugenie non ha specificato chi fosse il suo compagno nello sfortunato allenamento che ha causato l'infortunio all'occhio, ma è possibile che fosse l'ex numero uno al mondo Andy Roddick, visto che il prossimo 16 febbraio la Bouchard e Roddick giocheranno contro Andre Agassi e Steffi Graf al Pickleball Slam 3 a Las Vegas.