Errani e Paolini trionfano a Doha, l'ultimo punto è iconico: le avversarie non ci capiscono nulla Errani e Paolini hanno trionfato nel torneo di doppio di Doha battendo la cinese Xinyu Jiang e dalla taipanese Fang-Hsien Wu dopo una battaglia di quasi due ore.

A cura di Marco Beltrami

In una giornata particolare per il tennis italiano, con l'ufficialità dello stop per tre mesi di Sinner per l'accordo con WADA, ci hanno pensato Jasmine Paolini e Sara Errani a regalare una grande gioia. La coppia azzurra ha trionfato nel torneo di doppio del "Qatar TotalEnergies Open 2025" a Doha, primo WTA 1000 della stagione. Battute dopo una vera e propria battaglia, con il punteggio di 7-5, 7-6 (12-10) la cinese Xinyu Jiang e dalla taipanese Fang-Hsien Wu.

Match-point con servizio da sotto, Errani e Paolini trionfano a Doha

Un successo ottenuto in un modo particolare con il match-point concretizzato con l'ormai marchio di fabbrica di Sara Errani ovvero il servizio da sotto. Sul punteggio di 11-10 sul tie-break, Sarita ha sorpreso tutti con l'underarm serve. Il suo tentativo ha destabilizzato la giocatrice in risposta che ha colpito male spedendo la palla fuori per il trionfo italiano. Si è chiusa così una sfida durata quasi due ore, senza esclusione di colpi, con il sesto match-point che si è rivelato quello giusto. A distanza di 12 anni dalla vittoria ottenuta al fianco di Roberta Vinci, Sara Errani torna a trionfare in quel di Doha. Si tratta per loro del primo titolo del 2025, il sesto per questo fortunato sodalizio negli ultimi 18 mesi.

Le parole di Errani e Paolini dopo la vittoria

Grande soddisfazione per Jasmine che dopo risultati altalenanti in singolare, ha brillato in doppio: "Sono così felice. È stata una partita dura. Congratulazioni a loro. Stanno giocando in modo incredibile. Hanno già vinto due titoli. Avete giocato davvero bene… è dura. Il doppio è un po' complicato. Dovevamo concentrarci. Ieri siamo stati un po' fortunati. Oggi forse un po' anche. Devo ringraziare anche Sara, ovviamente". Un trionfo speciale per Sara Errani: "È molto speciale. Ho vinto qui dodici anni fa… è passato tanto tempo. Sono molto felice di giocare con Jasmine. Ci stiamo divertendo molto, e questa è la cosa più importante".