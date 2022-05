Emma Raducanu pronuncia felice la sua prima parola in italiano: “Che ca**o”. Imbarazzo in diretta Alla 18enne tennista inglese, vincitrice degli US Open, impegnata a Roma negli Internazionali d’Italia, è stato chiesto se conosce qualche parole di italiano e la risposta è stata molto particolare.

A cura di Alessio Morra

Emma Raducanu è una delle grandi stelle del tennis femminile. La sua è una storia incredibile. A 18 anni lo scorso settembre vinse gli US Open, senza perdere nemmeno un set, e li vinse in modo incredibile, giocando un tennis stellare e soprattutto da numero 150 del mondo. Sui social è amatissima, anche gli sponsor se la contendono e l'hanno ricoperta d'oro. Ora la giovanissima inglese è a Roma, dove si stanno disputando gli Internazionali d'Italia 2022, ed è stata autrice, ahi lei, di una gaffe. Ma con la freschezza della giovinezza ha reso quel momento molto divertente.

SuperTennis, canale televisivo che trasmette tennis ventiquattrore al giorno, detiene i diritti TV in esclusiva degli Internazionali femminili e ha intervistato Emma Raducanu. Un pezzettino di quella intervista è diventato velocemente virale e si può vedere anche sui social dell'emittente tv. Alla teenager inglese chiedono se conosce qualche parola di italiano e lei con la spensieratezza della gioventù riflette un po' e poi risponde: "Sì" e con un pizzico di imbarazzo dice: "Che cazzo!".

L'intervistatrice sorride e lei capisce di aver detto qualcosa di sbagliato e così chiede se ha detto una parolaccia, la risposta è affermativa. Sorride imbarazzata Raducanu, poi dice che un suo amico pronuncia quelle parole e soprattutto vuole sapere che cosa significa. Le viene risposto: "Dopo te lo dico", a telecamere spente si dirà la verità alla giovane campionessa. A Raducanu viene chiesto se conosce qualche altra parola di italiano, la risposta stavolta è "Buongiorno". Quel minutino scarso termina lì. Tutto onestamente molto divertente, anche se tanto imbarazzante per l'inglese che a Roma vuole riscattarsi.

Deve farlo perché dopo il successo agli US Open ha fatto molto poco. Non era certo facile gestire il successo, il trionfo di una vita a 18 anni, poi sponsor in serie, premi, inviti ai gala più importanti e soprattutto l'attività tennista da tenere in primo piano. Ha avuto il Covid e pure tanti problemi fisici, nel 2022 è partita maluccio. Ha disputato 13 partite, ne ha vinte solo sei.