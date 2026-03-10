Due ex tennisti litigano a sorpresa durante la diretta di Indian Wells: imbarazzo nello studio TV

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Imbarazzo negli studi di Tennis Channel a Indian Wells. Nessuno si sarebbe aspettato che la trasmissione televisiva sugli argomenti del giorno, si trasformasse in un momento di scontro verbale tra due ex tennisti. Chris Eubanks e Coco Vandeweghe, che hanno lasciato la racchetta per intraprendere la carriera di commentatori si sono stuzzicati a vicenda. Tutto è nato da un test sulla rispettiva velocità al servizio effettuato nei giorni scorsi.

Perché Eubanks e Vandeweghe hanno litigato in diretta TV

L’ex giocatrice numero 9 al mondo, vincitrice di due titoli in carriera e semifinalista agli Australian Open e agli US Open ha sottolineato come lei sia riuscita a servire a 182 km/h contro i 166 di Eubanks, ex numero 29 del ranking ATP, dopo la clip del momento in campo. Il classe 1996 non ha gradito e ha fatto il verso alla collega: "Diventerà una cosa fissa adesso? Ogni settimana staremo qui a dire: ‘Oh, riesci a superare i 166 km/h?". Subito è arrivata la risposta: "Potremmo tornare in campo oggi stesso e provare. Mi tengo questo vestito e magari ti tiro a 185 km/h. Continuerò a migliorare".

Eubanks stizzito, Vandeweghe risponde per le rime

Visibilmente infastidito Eubanks si è lasciato andare ad un intervento dal sapore dello sfogo perentorio: "Vedi, ecco qual è la differenza tra me e te, Coco. A me non piace crogiolarmi nella mia carriera e nei miei successi. A me piace concentrarmi sui giocatori. Non voglio parlare di me stesso, di quello che ho fatto o di come fosse il mio servizio. Capisco che siamo un po' diversi. Lo accetto. Ma cerchiamo di concentrarci sui giocatori in campo. Loro sono atleti di livello mondiale, è lì che dovrebbe essere l'attenzione. Non su noi due seduti qui nei nostri bei vestitini eleganti a provare la velocità della nostra battuta".

Tutto finito qui? Non proprio perché Coco ha deciso di controbattere in modo piccato: "Beh, l'altra differenza tra me e te è che io continuo a reinventarmi una nuova carriera". Occhi al cielo per Eubanks che non poteva sopportare più la prosecuzione di quel momento. Gelo in studio nonostante le espressioni di facciata. Fortunatamente, il discorso si è spostato sugli altri temi caldi del giorno, ma tra Eubanks e Vandeweghe il conto sembra essere aperto.