Dua Lipa assiste indifferente alla sconfitta di Alcaraz, poi vuole incontrare Sinner a Indian Wells

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Sabato in mezzo al pubblico di Indian Wells durante la seconda semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, vinta a sorpresa dal russo, era presente anche Dua Lipa. La 30enne cantante britannica ha risposto calorosamente agli applausi del pubblico californiano quando è stata inquadrata sul maxi schermo dello stadio, mentre è apparsa decisamente meno coinvolta – per non dire completamente indifferente – quando le telecamere sono andate su di lei in un momento molto difficile per Alcaraz nel primo set. Il che si spiegherebbe col suo tifo (a quanto pare) per Medvedev.

L'incontro tra Dua Lipa e Jannik Sinner a Indian Wells

Dua Lipa in quel frangente si è mostrata una sfinge, mentre ben più sciolta è apparsa quando poi ha voluto incontrare nell'impianto di Indian Wells Jannik Sinner, che aveva battuto nell'altra semifinale Zverev e si giocherà il titolo dell'ATP 1000 domenica sera contro Medvedev. Chiacchiere e sorrisi tra il numero due al mondo e la cantante, accompagnata dal suo compagno, l'attore connazionale Callum Turner.

Quanto ad Alcaraz, il campione di Murcia aveva ben altri pensieri che cercare di impressionare Dua Lipa durante la sua partita, persa in due set in un'ora e 38 minuti. Carlos è apparso nervoso per l'incapacità di imporre come d'abitudine il suo gioco, trovando dall'altra parte un avversario che per una volta non si è lasciato andare a reazioni inconsulte ed è rimasto sempre con la testa dentro il match.

Alcaraz frustrato al suo team durante il match con Medvedev: "Mi sta battendo in tutto"

La frustrazione di Alcaraz è esplosa in tutta la sua evidenza all'inizio del secondo set, quando all'ennesimo punto vinto da Medvedev lo spagnolo si è rivolto sconsolato al suo angolo: "Mi sta battendo sotto ogni aspetto, in tutto, proprio su ogni punto".

Inutili gli incitamenti dal suo staff: "No, no, continua, continua, vamos". Carlos non è stato capace infatti di far girare la partita dalla sua parte, arrendendosi alla fine col punteggio di 6-3/7-6 (3).