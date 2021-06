Nole Djokovic ha vinto il Roland Garros battendo Tsitsipas in rimonta. Il serbo ha giocato una partita straordinaria e, a fine incontro, dopo aver esultato per il trionfo a Parigi, ha fatto felice un ragazzino che era seduto in tribuna. Una scena non nuova e un gesto ripetuto anche in altre occasione dal campione di tennis: si è avvicinato alla balaustra che separa gli spalti dal campo e, al giovane tifoso che lo chiamava, ha donato la racchetta con la quale aveva giocato contro il greco.

Il gesto di Djokovic sorprende il giovane tifoso

È durato tutto meno di un minuto ma per il ragazzo quel momento è sembrato un'eternità. Non credeva ai suoi occhi ma non ha avuto bisogno che gli dessero un pizzicotto sulla guancia. Quando il giocatore gli è passato davanti s'è girato verso di lui e, senza esitazione, gli ha passato la racchetta quale prezioso ricordo di quella giornata divenuta memorabile anche per il giovane tifoso.

La reazione del ragazzo: urla e salta per la gioia

La reazione del ragazzo spiega bene qual è stata la grande emozione provata. Urlava, saltava per la gioia, si girava verso la madre e la sorella che erano accanto a lui. E ripeteva: "Mio Dio, Djokovic… ho la sua racchetta… non ci credo, non ci credo. Grazie, campione". Intorno a lui gli spettatori hanno assistito alla scena e applaudito il campione per quel bel gesto compiuto al termine di un incontro lungo, combattuto e stressante. Ma Djokovic è così: perde la pazienza e s'infuria contro Berrettini, destando qualche critica, e si rende protagonista di atti del genere.

Nole lo aveva fatto anche al Foro Italico

Non è la prima volta che il numero uno del Ranking Atp fa una cosa del genere. Qualche tempo fa è successo anche sul centrale del Foro Italico di Roma, dopo aver battuto Rafa Nadal in un match molto equilibrato. Anche allora regalò i ‘ferri del mestiere' : ne beneficiarono due piccoli ragazzi ai quali donò la racchetta con cui aveva giocato e il polsino indossato. Felici e contenti nel segno di Nole.